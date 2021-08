Nueve diputados de Baleares llevan dos años sin impulsar una iniciativa parlamentaria propia

El pasado mes de julio se cumplieron dos años del inicio de la décima legislatura en el Parlament de Baleares. En el ecuador del mandato, la estadística de la Cámara Autonómica refleja que hay nueve diputados de las islas que no han impulsado ninguna iniciativa parlamentaria propia en estos dos años. Todos ellos son socialistas. El argumento a su baja actividad es que su labor es de apoyo al Govern y la función del grupo socialista ha sido la de impulsar proposiciones no de ley (PNL) que en este caso el PSIB-PSOE lidera las cifras con 321 impulsadas. No obstante, han dejado en manos de la oposición la función de control del poder legislativo sobre el ejecutivo.