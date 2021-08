El Fons Mallorquí de Cooperació ha animado a la ciudadanía a realizar donativos a la entidad para impulsar proyectos en defensa de la democracia y los derechos humanos en Afganistán, especialmente de las mujeres afganas. La entidad subrayó este martes en una nota que sus proyectos de cooperación en este país son «más necesarios que nunca» ante la situación que vive el país, por lo que ha habilitado una cuenta bancaria para financiar proyectos para refugiados y desplazados afganos.

Desde 2018, el Fons Mallorquí ha contado con 270.000 euros aportados por 53 ayuntamientos de Mallorca, el Consell de Mallorca y el Govern que se han destinado a acciones para combatir la violencia de género y el abuso infantil, así como dar atención sanitaria y alimentos a personas refugiadas. Ante la actual situación que vive Afganistán, Fons Mallorquí quiere continuar trabajando con la población junto a la asociación Humanitarian Assistence for the Women and Children in Afghanistan (HAWCA).