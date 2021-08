Jaume Alzamora, actual conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca y exalcalde de Artà, es el candidato de consenso en las primarias de Més para el Consell de Mallorca. Alzamora es bien visto por las diferentes familias de Més y, a día de hoy, no hay previsto que tenga rival en las elecciones internas de la formación nacionalista para encabezar la lista del Consell.

Las primeras de Més per Mallorca se deben celebrar el 24 de octubre y en ellas tan solo se elegirán los cabezas de cartel de Govern y Consell. El resto de integrantes de las candidaturas autonómicas se decidirán de forma asamblearia por los órganos del partido.

Alzamora, ayer a preguntas de este periódico, no quiso confirmar de forma categórica que se presentará a las primarias por el Consell. No obstante, dejó claro que ya está trabajando en ello: «Es cierto que me lo estoy planteando seriamente y que estoy valorando y realizando consultas para esta posibilidad», admitió el conseller insular de Més. En todo caso, apuntó que su apuesta es ser el candidato al Consell, no para la Comunitat Autónoma.

Mientras en el Govern, donde además de la ya anunciada candidata a primarias Maria Ramon, alcaldesa de Esporles, también existe la posibilidad de que el primer edil de Deià, Lluís Apesteguia, igualmente dé el paso, en el Consell todo apunta a que sólo se presentará a primarias Jaume Alzamora. La única contrincante que podría tener es si la actual vicepresidenta y consellera de Cultura, Bel Busquets, decidiera presentarse a primarias. No obstante, en el núcleo duro de Més se descarta esta posibilidad.

Alzamora lleva días consultando las bases de Més y ya ha recibido el apoyo de numerosas agrupaciones locales de la coalición.

Lluís Apesteguia medita

Maria Ramon ya lleva varias semanas de campaña de primarias para ser la candidata de Més a presidir el Govern. Todavía no tiene ningún rival que de forma oficial haya anunciado que también optará a ser el candidato ecosoberanista de 2023. Lluís Apesteguia aseguró ayer a este periódico que «me lo he planteado y todavía no tengo la decisión tomada», en referencia a su posible candidatura para encabezar la lista del Govern por Més y enfrentarse a Maria Ramon. El alcalde de Deià no quiso valorar la posibilidad de una candidatura de consenso: «Si la dirección del partido ha decidido que existan primarias será para que se puedan presentar diferentes candidatos». De todas formas, Apesteguia apuntó que habla mucho con Maria Ramon y, para él, lo más importante «no son sólo las personas, es el proyecto».

En las primarias al Govern, sí existe la posibilidad de que se produzca más batalla interna durante el proceso de primarias, ya que las dos principales familias de Més intentarán colocar a su candidato. Mientras Ramon es impulsada por el sector de Esporles y una parte importante de la actual junta ejecutiva, Apesteguía se considera la persona más afín al sector de la anterior ejecutiva, en la que formaba parte junto a Bel Busquets y Guillem Balboa y que el enfrentamiento en 2019 provocó una seria crisis interna.