Pauta completa o PCR negativa para hacer deporte en grupo desde el 15 de septiembre

No obstante, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, aclaró en declaraciones a IB3 Televisión que la intención del Ejecutivo autonómico ya fue manifestada a principios de agosto y que en estos momentos se está pendiente de los argumentos presentados por el Tribunal Supremo y por los distintos tribunales superiores de justicia de las comunidades para decidir finalmente si esta medida puede aplicarse y en qué condiciones concretas, dando la opción de presentar una prueba diagnóstica negativa a aquellas personas que por cualquier motivo no se hayan vacunado todavía, puesto que la vacunación no es obligatoria.

Se añade la opción de presentar una PCR negativa para los que no están todavía vacunados

Para trasladar esta información a los interesados, la conselleria de Asuntos Sociales y Deportes se ha reunido con las distintas federaciones deportivas de Baleares. El Govern, según lo trasladado por los portavoces de estas federaciones, se muestra partidario de la vacunación obligatoria, pero no tiene competencias para ello sin una autorización expresa del Gobierno, tal como reconoció el pasado lunes tras la reunión del Consell de Govern.

El Govern necesita de una normativa estatal para exigir el certificado covid en ámbitos ajenos a los viajes en la UE

No obstante, continuaron estos portavoces, su intención es normalizar la petición del certificado digital de vacunación con el objetivo de establecer espacios seguros, entre ellos los de la práctica deportiva y los de las competiciones en las que participan mayores de 12 años.

Por este motivo, su objetivo es que a partir del 15 de septiembre los mayores de 12 años tengan que presentar certificado digital de vacunación o PCR negativa para realizar actividades deportivas, tanto de entrenamientos como de competición, aunque se celebrará otra reunión a principios de septiembre para terminar de concretar la medida.

Por su parte, la consellera de Salud, Patricia Gómez, aseguró ayer que la obligatoriedad de presentar el certificado covid supondrá «un plus de seguridad», no solo para realizar deporte, también para acceder a bares, restaurantes, hoteles o actos culturales y deportivos.

«Somos conscientes de que el certifcado se ha establecido para facilitar la movilidad entre países de la Unión Europea y que depende de la regulación estatal que pueda ser utilizado para otros usos».