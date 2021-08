El PSOE exige a ASI retirar sus publicaciones «mofándose» de la tragedia afgana

El PSOE reaccionó de inmediato exorando la eliminación en las redes sociales de los comentarios ofensivos. «Si no obtenemos respuesta del Partido Popular de Llucmajor aclarando los hechos y rectificando el comentario, significará la indiferencia tanto de ASI como del PP de la tragedia humanitaria, así como la desigualdad y la violencia que todavía sufren las mujeres por el hecho de serlo», sentenció. «La Agrupación Socialista de Llucmajor ha advertido que se tomarán las medidas adecuadas en un futuro si no se retira el comentario antifeminista», concluía. Diario de Mallorca pudo contactar con Guillem Roig, concejal de urbanismo de ASI en Llucmajor, que a pesar de ser desconocedor de la polémica no dudó en dar su opinión: «Aún no se nada del tema, pero viniendo del PSOE me espero lo peor. Lo que tienen que hacer es preocuparse de su página, que nosotros nos preocuparemos de la nuestra, si no les gusta que no la miren».

Por su parte, el alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, fue tibio en sus declaraciones: «Cada partido en sus redes sociales tienen su opinión, su manera de pensar y de actuar. Condenamos totalmente todas las imágenes que nos llegan del pueblo afgano, somos empáticos con ellos, principalmente con su población femenina. Es momento de ser solidarios y que las autoridades internacionales sean las que ofrezcan la ayuda, a nosotros no nos compete. Las declaraciones de cada partido independientemente del pacto de gobernabilidad que tenemos ‘van por libre’».

El polémico post de Cristina Seguí

Por otro lado, después de que Francina Armengol ofreciera el pasado lunes asilo a las mujeres y niñas refugiadas de Afganistán en Balears, otra polémica publicación se hizo viral. La exmilitante y cofundadora de Vox, Cristina Seguí, subió a su cuenta de Twitter el siguiente post: «¿Necesitáis niñas para los puteros de la isla?». La pregunta iba dirigida a la presidenta Armengol, y muchos usuarios no tardaron en salir a defenderla. Cargando contra Seguí, y describiendo su comentario como «vergonzoso». Entre los defensores, personalidades como el abogado Gonzalo Boye o el escritor Antón Losada, que opinaron que daba «asco», y que la publicación podía incurrir incluso en delito. «La autora y Twitter España son responsables de dos delitos: calumnia (art. 205 y siguientes CP) y acusación falsa (art. 456 CP)», afirmó Losada.