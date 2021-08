Los sanitarios de Son Dureta protestan por el «extremo calor»

Los técnicos de laboratorio que están realizando las pruebas PCR y test de antígenos en el antiguo Hospital de Son Dureta se quejaron ante «el extremo calor» y la falta de ventilación del espacio durante los últimos meses. «Desde que ha empezado el verano estamos pasando muchísimo calor, es algo insoportable», defendió uno de los profesionales sanitarios.

Asimismo, también indicaron que «el termómetro aquí dentro marca 35 grados y nosotros estamos haciendo jornadas de 10 horas con el equipo de protección individual (EPI) puesto. Salimos chorreando y no podemos más con esto». Frente a esta situación, los sanitarios pidieron a los superiores que les facilitaran una ventilación en condiciones, pero indican que el aparato que les instalaron no funciona. «El sistema de ventilación está roto, tiene los tubos rotos y sale aire caliente. Los superiores ya lo saben pero no han hecho nada al respecto», expresó el técnico.

Altas temperaturas que se han visto incrementadas por la ola de calor de estos últimos días y que afecta a los usuarios que acuden a hacerse las pruebas de la covid. «Cuando se hacen el test de antígenos deben esperar quince minutos en la sala de espera y también sufren el mismo bochorno. De hecho, ya se nos han quejado más de uno».

Por otro lado, la canícula no solamente afecta a trabajadores y a los usuarios, sino también a la propia validez de las pruebas de diagnóstico, las cuales no deberían soportar este calor. «Los test de antígenos no se pueden almacenar a estas temperaturas porque corremos el riesgo de que estas sean pruebas no sean válidas». Los profesionales sanitarios esperan contar con una ventilación adecuada de forma inmediata.