El Teatre Principal de Palma cargó ayer contra el Govern y se escudó en una normativa «confusa y ambigua» ante el incumplimiento de las medidas sanitarias en el recinto. Así lo explicó el director Josep Ramon Cerdà, después de que la Policía Local levantara un acta contra el teatro por no respetar las distancias entre los grupos de no convivientes en el concierto de Quique González y Toni Brunet el pasado 30 de julio.

El Principal consideró que el cambio de normativa del pasado 10 de julio respecto a estos espectáculos ha sido la causante de esta situación. «A partir de la publicación de la normativa, muchos teatros interpretamos que la silla de distancia entre grupos de no convivientes solo era para espacios donde servían comida y bebida. Así como está redactada, primero habla de teatros donde no se sirve comida y no dice nada de la distancia».

«Luego, en los párrafos siguientes, habla de los sitios donde sí se ofertan estos productos y es ahí cuando hacen referencia a la distancia. Por eso nosotros interpretamos que no se tenía que guardar esta distancia», argumentó el propio director del teatro.

Además, Cerdà detalló que con esta nueva legislación, «el aforo pasó del 50 al 75%. Si se mantenía la distancia entre los grupos era imposible contar con el 75% del aforo en el Principal, es algo absurdo».

Consulta con juristas

Desde el Principal también defendieron que en ningún momento quisieron incumplir la normativa, y por ello se pusieron en manos de juristas para consultar si estaban interpretando de forma adecuada la nueva normativa.

«Tuvimos conversaciones de manera informal con el Govern para ver si lo estábamos haciendo bien y desde el Consell de Mallorca nos dijeron que sí , por eso íbamos con esta tranquilidad. Cuando vino la Policía Local vimos que no se estaba interpretando de la misma manera», determinó el director.

De hecho, informaron que desde el 10 de julio hasta el 30 hubo muchas actuaciones y conciertos en los que no se guardaba esta distancia. «Si hubiéramos estado interpretando mal la legislación durante 20 días alguien nos lo hubiera hecho llegar».

El teatro interpretó que la silla de distancia entre no convivientes solo era para recintos que servían comida

Así, el Principal negó haber incumplido la normativa y sostuvo que no ha recibido ninguna comunicación oficial por el incumplimiento. El informe policial será remitido al Govern, encargado de aplicar las posibles sanciones. «Si hay una sanción recurriremos porque pensamos que, si una normativa es ambigua no se puede aplicar de la manera más perjudicial. Quien legisla es el que tiene la obligación de que la normativa sea inequívoca», expresó el director del Principal. Por su parte, la consellera de Salud, Patricia Gómez, se mostró crítica con la situación que se vivió en el recinto. «Me entristece ver este tipo de casos. Todos debemos cumplir, es como si a mí me vieran sin usar la mascarilla. Debemos dar una imagen de ejemplaridad a todos los ciudadanos con nuestros actos», defendió. En este sentido, aseguró que desconoce este caso en concreto, aunque confía en que «se estudiará y se revisará a fondo para ver qué es lo que ha podido suceder».

Fiesta ilegal en Pollença

La Policía Local de Pollença y la Guardia Civil denunciaron ayer a más de 40 personas que participaban en una fiesta ilegal en un chalé a las afueras de la localidad, según informaron fuentes policiales. Los agentes montaron guardia en la puerta durante toda la madrugada y parte de la mañana, ya que les impidieron el acceso al inmueble, e identificaron a los participantes cuando salían.

La fiesta fue detectada hacia las dos y media de la madrugada en un chalé alquilado por un grupo de turistas españoles. Las patrullas que acudieron al lugar comprobaron que había una gran cantidad de personas dentro, pero se toparon con la negativa de los moradores a dejarles pasar.

Así, con la colaboración de la Guardia Civil, permanecieron en la entrada hasta el mediodía para identificar y denunciar a las más de 40 personas que participaron en la fiesta e incumplían las restricciones.