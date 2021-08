La edición del Llibre Vermell dels Vertebrats de les Illes Balears no se actualizaba desde hacía 15 años. El último volumen está “significativamente más bien documentado que el anterior y el estado de conservación de las especies es, en general, también mejor”, ha afirmado su autora, la bióloga Carlota Viada, hoy en la presentación de la memoria. Destaca la mejoría, desde 2005, de diez especies consideradas como "vulnerables", en concreto de murciélagos y aves.

El catálogo es un libro técnico, un documento de trabajo donde se especifica la situación actual de 174 animales, y que “permite establecer una hoja de ruta para políticas ambientales”, ha dicho el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad Llorenç Mas.

Particularmente, ha mejorado mucho la situación del milano real (Milvus milvus) y del paíño europeo (Hydrobates pelagicus). El milano ha pasado de contar con 20 ejemplares a casi 200, multiplicando por diez su población. Además, en esta nueva edición se incorpora el nombre del buitre leonado (Gyps fulvus), que tradicionalmente no formaba parte del ecosistema baleárico, pero desde 2008 se introdujo en el territorio de manera “natural”, a consecuencia de un temporal que “arrastró” al ave a la Sierra de Tramuntana.

Sin embargo, no todas gozan de una mejor conservación, y es que, algunas se encuentran en peligro crítico. Por ejemplo, el sapo verde (Bufotes balearicus) que tiene una situación estable en Mallorca y Menorca, pero en Ibiza se puede afirmar con certeza que está en peligro de extinción. “Es una especie que está muy ligada a usos agrarios que se han perdido prácticamente. No tiene buenos puntos de reproducción y no se ve un ejemplar en la isla desde hace diez años”, ha explicado el jefe del Servicio de Protección de Especies, Ivan Ramos. Aunque también ha adelantado que ya está trabajando para elaborar un plan de recuperación del anfibio.

En relación con las aves, Ramos ha atribuido la mejora a una serie de iniciativas que han favorecido su recuperación y aumento poblacional como: el cierre del vertedero de Son Reus, ya que hizo que las parejas se dispersaran y no estuvieran concentradas en la zona de Bunyola y alrededores; la lucha contra el veneno, ya que muchas son carroñeras, las campañas contra los disparos fuera de los cotos; la vigilancia de la tomas de energía en el monte, para evitar electrocuciones al posarse sobre éstas, y de embalses, para que no sean víctimas de ahogamiento al descender al agua.

Tanto Carlota Viada como Ivan Ramos han coincidido en que “el balance general es mucho mejor sin duda”, comparándolo con el de 2005 y que tienen “mucha más información” sobre la situación.