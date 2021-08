La vacunación se estanca y Salud llama personalmente a los no inmunizados

Una vez superada la vacunación contra la covid-19 del 60% de la población diana a inmunizar en las islas (todos aquellos residentes mayores de 12 años o que en este 2021 cumplan esa edad), la campaña inmunizadora parece que pierde fuelle, no avanza a la rapidez de hace solo unas semanas.

Desde Salud admitieron que con el desarrollo de la campaña de vacunación unido al avance del mes veraniego por antonomasia, se ha notado una menor afluencia a los puntos de vacunación, tanto vacunódromos como centros de salud. Por ello revelaron que están procediendo a llamar una a una a las personas que aún no se han inmunizado para que acudan a un centro de vacunación con desiguales resultados.

Fuentes a las que ha tenido acceso este diario confirmaron que por las tardes cada vez acuden menos usuarios a los centros de salud para vacunarse, lo que crea problemas de logística entre el personal enfermero para aprovechar al máximo los viales de las vacunas disponibles. «Evidentemente se está notando que estamos en agosto, con mucha gente de vacaciones», corroboraron desde el departamento de Salud.

Y admitieron que si el pasado 28 de junio se vacunó a casi 17.200 personas, 11.058 de ellas con una primera dosis y 6.137 con la segunda, un mes más tarde, el 26 de julio, eran 15.505 los vacunados en esa sola jornada, 7.092 primera dosis y 8.413 segunda.

Un 72% menos

El pasado día 6 de agosto tan solo se pudo inocular el fármaco a 4.796 personas, 1.487 personas con primera dosis y 3.309 con segunda. Esta última cifra de vacunados es un 72% inferior a la conseguida a finales del pasado mes de junio y un 69% por debajo de la del 26 de julio.

Para intentar revertir esta vacunación a cuentagotas que puede retrasar la inmunidad de rebaño, desde BitCita se está llamando a las personas que aún no se han vacunado, una a una, para intentar conseguir que finalmente lo hagan.

E informaron de que por el momento se está trabajando con los colectivos de 69, 68 y 67 años. Como ejemplo, señalaron que hay alrededor de mil personas nacidas hace 68 años que aún no se han vacunado a los que se les está llamando por teléfono uno a uno.

De ellos, un 23% se habrían negado a vacunarse, un 42% no contestó a las llamadas y un 14% aún no han sido localizados administrativamente por diversas circunstancias como por ejemplo seguir empadronado pese a ya no residir en el archipiélago. El 21% restante sí está siendo citado para vacunarse o habría pasado la enfermedad tras un contagio.

Son Espases reduce líneas

Otra muestra de la merma de afluencia a los puntos de vacunación es que el hospital de Son Espases, en su comité covid de ayer, decidiera reducir de seis a tres sus líneas de vacunación «dado que ha disminuido el número de personas que piden cita».

De momento, la coordinadora de la campaña, Eugènia Carandell, ha descartado pagar por vacunarse a los más reacios a hacerlo para conseguir de esta manera la tan ansiada inmunidad de grupo. Aunque a muchas personas les pueda parecer indignante tener que pagar a los más recalcitrantes antivacunas, Baleares no sería el único punto del planeta que lo haría.

Desde hace unos días, la ciudad de Nueva York regala 100 dólares, entradas para el fútbol americano o 10 pasajes para el ferry, entre otros incentivos, a todo aquel que acuda a vacunarse a los centros municipales, incluidos los no residentes. Y en Grecia se ha optado por ofrecer una cantidad mayor, 150 euros, al remiso colectivo de jóvenes helenos con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años solo porque accedan a inocularse al menos una dosis.

Menos contagios

Paralelamente, la expansión del coronovirus en Baleares parece que comienza a remitir. Salud comunicó ayer 240 nuevos contagios, una baja cifra inédita desde hace varias semanas y cosechada además de una tasa de positividad también decreciente, del 8,29%. Frente a la víspera, son 169 infecciones menos.

Por contra, los efectos de las nuevas infecciones sí se siguen dejando notar con un aumento de la presión asistencial. Ayer había 87 pacientes con covid-19 en las unidades de críticos, 4 más que la víspera, y 361 en planta, catorce más que la jornada anterior. La situación de la UCI, con un 25,5% de ocupación covid, era calificada de «riesgo alto».

Son Espases | Nueve quirófanos para no demorables y urgentes

Debido a la inestable situación asistencial, Son Espases mantiene al mínimo su actividad quirúrgica con tan solo 8 quirófanos abiertos para intervenciones programadas no demorables y 1 para intervenciones urgentes. Tras detectarse un aumento de la edad de los pacientes en planta, el hospital de referencia ha decidido ver cómo evoluciona el número de ingresos y de altas durante la semana antes de abrir nuevas áreas covid.