El comité de empresa de Moventis Illes ha anunciado la convocatoria de una huelga en el transporte TIB de Mallorca, con paros entre el 23 y el 27 de agosto, por "prácticas abusivas de las empresas recién llegadas a la isla", incumplimientos del convenio y "hostigamiento a los trabajadores".

La convocatoria ha sido anunciada tras la asamblea general de trabajadores en Moventis Illes celebrada el lunes, a la que asistieron el 90 % de los conductores y un 99 % votó a favor de realizar movilizaciones, ha informado el comité de empresa en un comunicado.

Denuncian prácticas abusivas de las empresas, "incumplimientos sistemáticos del convenio, hostigamiento a los trabajadores mediante el abuso del régimen sancionador, horas trabajadas no remuneradas", así como desplazamientos por medios propios a instalaciones que están a decenas de kilómetros de Palma, entre los motivos que "han agotado la paciencia de los trabajadores".

El comité de empresa ha subrayado que tanto usuarios como trabajadores esperaban "con ganas" el inicio de las nuevas concesiones del TIB que comenzaron el 1 de enero. "Sin embargo, no sólo los usuarios están decepcionados por temas como el precio y la falta de frecuencias; también se ha instalado la decepción entre los trabajadores, que no sólo no han visto mejoradas sus condiciones de trabajo como se prometía, si no que en la mayoría el sentimiento es de que hemos ido a peor", señala la nota.

Según el comité de empresa, los trabajadores han visto reducido su poder adquisitivo por prácticas como la realización de horas extra no remuneradas y la reducción o impago de pluses como el llamado "toma y deje" y las dietas.

Acusan además a las empresas de poner trabas a la conciliación familiar y laboral "al informar siempre tarde de los horarios a realizar", denuncian la falta de baños en cabeceras para los conductores, y el aumento de la presión horaria "al reducir los tiempos de trayecto y descansos en cabecera, provocando que siempre vayan tarde y apenas descansen en toda la jornada".

Según los representantes de los trabajadores, estos problemas han provocado "un estado de rabia generalizada" en las plantillas. Moventis Illes ha sido la primera de las tres empresas donde constituir el comité de empresa, hace apenas 2 meses, formado por 5 miembros del SATI, y uno de USO, de CCOO, de UGT, y de Independiente.

Aseguran que, tras varios intentos de negociación y acercamiento de posturas para buscar soluciones, el comité de empresa solo ha recibido "negativas, largas, y una completa falta de voluntad por parte de la empresa de buscar soluciones a los problemas mencionados". "La situación insostenible, los trabajadores de Moventis Illes no van a esperar más e iniciarán las movilizaciones", remarcan.

Han convocado una concentración en la Estación Intermodal de Palma el 18 de agosto a las 9:00 de la mañana, paros de 9:00 a 11:00 y de 17:00 a 19:00 los días 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto, paros de 24 horas los días 30 de agosto, 1 y 3 de septiembre, y huelga indefinida a partir del 6 de septiembre.

El comité de empresa pide disculpas a los usuarios que puedan verse perjudicados por esta situación y señala que han procurado establecer los paros parciales en horarios que puedan perjudicar lo menos posible a la gente que va o vuelve de su trabajo en el TIB.

"Esperamos que Moventis Illes entre en razón, deje atrás las actitudes dictatoriales y se siente a negociar con verdadera voluntad de encontrar soluciones para que esta situación dure lo menos posible", piden.