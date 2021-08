Aumenta el número de hoteles en venta en Baleares por la pandemia

Nadie cuestiona que el sector turístico ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica que ha arrastrado la pandemia sanitaria. Y son muchos los hoteles que tienen dificultades para remontar el vuelo, por lo que sus propietarios optan por vender sus establecimientos como única salida viable. Esta situación lo demuestra que en estos momentos en Baleares hay en venta un total de 67 hoteles, que se comercializan a través de la página especializada de Idealista. El impacto negativo de la pandemia es muy superior a los beneficios de esta temporada turística, que es infinitamente mejor que la anterior, pero que no ha sido suficiente para evitar la comercialización de estos hoteles.

Son las zonas de costa, no solo en Baleares, sino también en el resto del país, donde se concentra el mayor número de hoteles que están en estos momentos en venta. La oferta en un solo año ha aumentado alrededor de un 30 por ciento, con respecto a la temporada anterior, en la que muchos de estos establecimientos optaron por no abrir por la falta de clientes. Baleares no ha sido una excepción en cuanto a ofertas de venta de hoteles. Así, mientras que en este portal inmobiliario se ofrecían el año pasado en venta un total de 50 establecimientos hoteleros, este año la cifra ha aumentado hasta 67. Es decir, en un solo año se están ofreciendo 17 hoteles más que la temporada anterior. Esta situación de crisis no solo se ha producido en Baleares, sino prácticamente en el resto del país. Este portal ofrece ahora un total de 639 establecimientos con licencia hotelera.

Los precios de venta de los hoteles que se comercializan en las islas varían en función de la categoría y del espacio disponible del establecimiento. El más caro de Mallorca que ofrece en estos momentos el portal Idealista sale a la venta por 34 millones de euros. Es un hotel que consta de dos edificios y que está situado en la zona de la Platja de Palma, si bien no está en primera línea. El hotel permite la comercialización de un total de 600 habitaciones.

En Baleares el hotel más caro que se vende a través de internet es uno que está situado en la isla de Eivissa. Cuenta con 300 habitaciones y su precio de venta se establece en 50 millones de euros. En la isla de Menorca, en cambio, se vende otro establecimiento de lujo por un precio de 28 millones de euros.

La mayoría de estos hoteles se sitúan en la costa, aunque hay algunos que están situados en localidades interiores. Así, por ejemplo, en Sóller se comercializa un hotel de lujo que se puede adquirir por 7.8 millones de euros.