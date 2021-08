El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha denunciado este lunes que la saturación por falta de personal ha convertido Son Espases "en un hospital de campaña en el que la falta de recursos humanos está mermando la calidad asistencial" y ha criticado que no haya control de acceso por covid a las visitas.

SAE reclama más profesionales en servicios como la unidad de trasplantes y denuncia en un comunicado que no aumentar la plantilla "ha llevado al colapso en muchas plantas", una situación que empeora los fines de semana al reducirse aún más el personal.

El sindicato ha señalado que la quinta ola de la pandemia está dejando un elevado número de ingresos en todos los hospitales de Mallorca, pero no se han habilitado controles de acceso para las visitas.

Según el sindicato, la falta de recursos está generando que a algunos pacientes no se les pueda realizar la PCR en Urgencias, de manera que suben a planta sin conocer si son o no positivos en covid-19, un problema que afecta a los pacientes y a quienes les visitan "porque no existe ningún tipo de control de acceso, lo que, además, impide verificar si tienen la pauta completa de vacunación o una PCR negativa para entrar en el hospital".

SAE pone como ejemplo que el quirófano de Son Llátzer solo atiende oncologías urgentes y cesáreas. En el caso de Son Espases, SAE tilda la gestión de "nefasta" y advierte de que la situación de colapso está poniendo en riesgo "tanto la salud de los profesionales como la de los usuarios".

El responsable de SAE en Baleares, Daniel Torres, critica que el Govern "se haya planteado la posibilidad de solicitar el pasaporte covid para acceder a la hostelería y ni siquiera se planteen esta opción para entrar en un hospital, donde las visitas deberían estar restringidas y controladas, especialmente ahora con la virulencia de la variante Delta".

SAE ha exigido a la dirección de Son Espases "un aumento de personal que permita dotar al usuario de una atención adecuada y un mayor control de las personas que acceden al centro hospitalario".