Guía práctica de cuarentenas

Vacunados, sin vacunar, pauta completa, una dosis, variante delta, contacto estrecho... A estas alturas de la pandemia y con tantas situaciones diferentes, la mayoría de la población se pierde con los protocolos de cuarentena. «Es un poco lioso», reconoce el portavoz del Comité de Gestión de enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, antes de disponerse a explicar, de la forma más sencilla y didáctica posible, cuándo una persona tiene que hacer cuarentena. Cuándo no. Y, dentro de este último caso, quiénes deben extremar al máximo las medidas de prevención de los contagios.

Lo primero que hace es aclarar un concepto, el de vacunado, que es como el de embarazada, o se está o no, pero no hay medias tintas. Es decir, vacunada es aquella persona que tiene la pauta completa (dos dosis de Moderna, Pfizer o AstraZeneca y una de Janssen o para quienes han pasado la enfermedad) y que ha alcanzado la inmunización. Es decir, cuando han pasado quince días desde la última dosis (siete en el caso de Pfizer). El experto reitera: «Una dosis no es estar vacunado».

Los que no estén en esta situación, es decir, que no estén vacunados, tendrán que hacer cuarentena estricta si han sido contacto estrecho de un contagiado. Diez días sin salir de casa y sin tener contacto físico con nadie. «En este momento, que hay mucha incidencia, no se hace una primera prueba», explica el experto, que detalla que a estas personas, «unos días antes» de acabar el encierro, alrededor de los días siete u ocho, se le hace una prueba de salida.

Mantener la cuarentena

«Aunque dé negativo deben mantener la cuarentena hasta el día diez», insiste Arranz, que recuerda que si durante esos días notan algún síntoma «deben ponerse en contacto con el sanitario que les lleva para que les haga una prueba». El día once, libres, aunque manteniendo durante unas jornadas más las medidas de prevención de los contagios.

El concepto de contacto estrecho no ha cambiado, explica el portavoz. Personas que hayan estado más de quince minutos a menos de dos metros dos días antes de que otra haya dado positivo en coronavirus. Casi siempre. «A veces te pueden decir que lo eres porque ha habido un brote y en esos casos se amplía un poco el concepto de contacto estrecho», indica Arranz antes de matizar una diferencia: «Aislamiento es para los casos positivos y cuarentena para los contactos estrecho».

Una persona completamente vacunada no tiene que cuarentenarse aunque cumpla las condiciones para hacerlo. Eso sí, vida normal (de la nueva normalidad, se entiende) tampoco puede hacer: «Se le recomienda que extreme las precauciones, que lleve siempre mascarilla, que no acuda a celebraciones ni a comidas familiares o con amigos. Que no ponga en riesgo a nadie porque puede ser positivo».

Las variantes beta o gamma

Hay excepciones. Personas vacunadas tienen que encerrarse y limitar el contacto con los demás si el positivo del que son contacto estrecho tiene las variantes beta o gamma del virus, es decir, surafricana o brasileña. «Esto es muy difícil de saber, aunque tenemos muy pocos casos, poquísimos», señala el portavoz del comité antes de destacar que cada vez es más rápido detectar estos casos. «Vaya, que a una persona vacunada le pueden decir que tiene que hacer cuarentena», continúa. Esto también se le indica a personas «inmunodeprimidas o muy vulnerables» que, aunque tengan la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, pueden no haber desarrollado la inmunidad «como tocaría». «Son casos muy puntuales», matiza.

A los inmunizados sí se les hace una prueba de covid al saber que han sido contacto estrecho. «Si podemos, porque vamos más justos», reconoce. En el día siete u ocho se hace el test de salida para asegurarse de que la persona no es positiva. «Antes de tener síntomas y con la variante delta puedo contagiar», recalca Arranz.