La Mallorca custodiada

A veces propietarios de fincas y activistas por la conservación del patrimonio están del mismo lado. La alianza que sellan se denomina custodia del territorio y es una fórmula poco conocida en Mallorca pese a que la isla es, desde hace años, escenario de varias experiencias exitosas.

En Mallorca hay registrados 105 acuerdos que suman un total de 8.585 hectáreas, según recoge un informe de la Iniciativa de Custodia del Territorio de les Illes Balears (ICTIB) publicado el pasado junio. Hay registradas trece entidades de custodia y la gran mayoría de los terrenos protegidos por uno de estos acuerdos son de uso agrario.

«Inicialmente la idea era proteger la naturaleza en espacios privados. Pero después esa protección se extendió a terrenos de carácter público y también a otros elementos como los agrarios, de patrimonio cultural o de conservación de espacios y especies amenazadas. La conservación es el fin, y una vía para alcanzarla es la custodia del territorio», describe Macu Férriz, técnica del ICTIB y bióloga.

Este organismo trabaja en red con las entidades para «dinamizar» proyectos de custodia del territorio que, precisa Férriz, tienen que reunir dos requisitos para entrar en esta categoría. «Por un lado, debe haber una colaboración entre un propietario que quiera conservar algo y llega a un acuerdo con una entidad que se ha creado con esa finalidad. En todo caso, lo habitual es que sea la entidad la que tome la iniciativa y contacte con la propiedad. Por otro lado, en el objetivo de esa colaboración no debe haber un interés particular, debe ir más allá de los límites de la finca y buscar el bien común. Por ejemplo, no se trata de conservar la pedra en sec de alguien, sino de proteger un elemento del patrimonio de Mallorca muy valioso para todos», subraya la técnica del ICTIB.

Precisamente una finca de Orient es el escenario de una experiencia de custodia del territorio que busca recuperar sus paredes de pedra en sec. La asociación Més que Pedra llevaba a cabo actuaciones en este terreno desde 2013, realizando talleres de restauración con centros escolares para que los alumnos conozcan este patrimonio.

«Nos decían que estábamos haciendo custodia del territorio sin saberlo porque entonces conocíamos muy poco de este mundo», explica Marc Ferré, de Més que Pedra. «Así que le planteamos al propietario de la finca que llegáramos a un acuerdo de custodia para asegurar la continuidad de las acciones que llevábamos a cabo, contar con un paraguas de asesoramiento técnico y la posibilidad de optar a ayudas públicas. Lo vio con buenos ojos e iniciamos un programa de actividades que incluyen jornadas de voluntariado, talleres o cursos más específicos, siempre con el objetivo de divulgar el valor de la pedra en sec y apoyar su restauración. Esta finca en concreto es parte de la ruta de la pedra en sec, así que nuestras intervenciones se hacen en un espacio de uso público», destaca Ferré.

Hay otras experiencias que, además de preservar, se integran en el circuito de la economía circular. Es el caso del proyecto de multiplicación de semillas que lleva a cabo la Associació de Varietats Locals de Mallorca en dieciocho fincas repartidas por toda la isla. «Reproducimos semillas de unas sesenta variedades locales de hortalizas y legumbres. Como asociación no tenemos una finca, así que nuestros multiplicadores son los agricultores», explica Aina Socies, de la Associació de Varietats Locals de Mallorca.

Esta entidad da a los propietarios de las fincas las semillas o planteles. Los agricultores las cultivan y si la planta tiene la calidad suficiente se procesan las semillas para su multiplicación y comercialización. «Empezamos en 2012 con la idea de preservar semillas de variedades locales que corrían riesgo de perderse después de generaciones. Los agricultores siempre han tenido un banco de semillas, pero la transmisión se pierde y corren peligro de erosión genética, que sería el equivalente al peligro de extinción de los animales», valora Socíes.

Las semillas se procesan, se separan y, una parte de ellas, se comercializa. «Las envasamos en sobres con la ayuda de usuarios de s’Estel de Llevant y las vendemos en 32 tiendas que tenemos en Mallorca y también en nuestra tienda online», detalla esta experta.

Aunque no es lo más habitual, también hay experiencias de custodia del territorio en suelo forestal. Varios propietarios de fincas ubicadas en el Barranc de Biniaraix tienen un acuerdo con la asociación TAIB para mantener un paisaje emblemático de la Serra de Tramuntana amenazado por el abandono.

«Somos unos cuantos propietarios que tenemos energía y ganas para conservar los marges, cuidar los olivos y recoger la aceituna en un entorno único. En un futuro nos haría ilusión tener en el barranco nuestra propia tafona para producir aceite», relata Toni Font, propietario de una finca que adquirió hace veinte años «para tener un espacio saludable y que mi hijo creciera en contacto con la naturaleza», asevera este biólogo y consultor ambiental.

«Sabía qué era la custodia del territorio y sabía que si quería hacer algo aquí tenía que unirme a otros propietarios y llegar a un acuerdo con una entidad. Han hecho catálogos para poner en valor la biodiversidad del barranco y han organizado jornadas con voluntarios para recuperar marges o recoger aceitunas», apunta Font sobre un espacio al que solo puede accederse a pie.

