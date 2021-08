«La genética juega un rol importante en la forma en la que padeces la covid-19»

Usted forma parte del Consorcio Internacional Covid Human Genetic Efforts, ¿Tendremos que aprender a convivir con ese virus?

Sí, nos tendremos que acostumbrar a convivir con éste y con otros que seguro vendrán, como ya lo hemos hecho con los que le han precedido y que no nos hemos dado cuentas por ser asintomáticos. De todas maneras, esta situación dejará marcados algunos cambios en la sociedad, pues nunca antes y en cuestión de días todo el planeta se había puesto en cuarentena. Eso no había pasado nunca.

¿Por qué cree que hay tantas personas que o bien niegan la existencia del virus o bien la de la efectividad de las vacunas?

Realmente no entiendo esa línea de ir contra la evidencia científica. Hablo por el país que más conozco, Francia. Allí creo que las mismas personas de ideas negacionistas son las mismas que siempre están en contra de todo avance, de toda propuesta que pueda surgir de parte del Estado, pero luego son los primeros que se benefician de las subvenciones y de otras líneas de ayudas. Yo, de haber estado en el poder político, hubiera puesto la vacuna obligatoria, o al menos hubiera tomado mucho antes esas medidas que ahora empiezan a tomarse como son la de no poder acceder a la cultura si no estás vacunado.

¿Existe la inmunología total?

Bueno, cuando tengamos entre un sesenta y un setenta por ciento de gente vacunada, tendremos la llamada inmunidad de grupo, que hará que si bien nos infectemos no lo notaremos y además será mucho más difícil la transmisión.

¿Por qué mi vecino es asintomático y otro puede llegar a morir?

Una pregunta muy interesante, pero piense que los principales factores de riesgo son: ser varón, tener más de sesenta años y tener sobrepeso. Esos tres elementos son los que llevan a desarrollar una situación severa si coges el virus. Eso se supo desde los inicios de la pandemia. Ahora bien, hay otro factor que se escapa a esos tres y hace que con las mismas condiciones uno pueda ser asintomático y otro no, que es el factor genético. La genética juega un rol importante en la forma en la que padeces la enfermedad.

Y el entorno socioeconómico ¿cómo influye?

Influye y mucho. Hablo de modo general, pues cuando una persona tiene menos recursos tomará comidas más económicas y por ello más grasas y se ha demostrado que tendrá una exposición mayor a problemas de salud, pues todo está relacionado. Lo que comes y lo que haces influye en tu sistema inmunitario.

Tengo más de sesenta años, soy varón y no estoy delgado, entonces debo preocuparme.

Bueno, no estamos ante una enfermedad de las llamadas mendelianas, que son las que acabarás padeciendo seguro. Lo que pasa es que si coges el virus tienes más riesgo de padecerlo de manera grave.

Siguiendo por ese camino, aunque dejando el virus: se habla mucho de la medicina de precisión, ¿de qué se trata?

La medicina que se ha utilizado hasta ahora, la medicina tradicional, trata casi de la misma manera a todos los pacientes que padecen la misma enfermedad. A todos los que tienen gripe, pues se le receta el mismo tratamiento. La medicina de precisión es la que estudia la enfermedad paciente a paciente. Su objetivo es dar a cada uno el tratamiento adecuado, en el momento adecuado y según las características personales del individuo, teniendo en cuenta el sexo, la edad y la genética de cada uno en particular. Eso permite estratificar a la población por grupos, dependiendo de la edad, de la genética y de otros elementos y así adaptar mejor la terapia a cada uno. Hay medicamentos que producen efectos secundarios importantes y que son válidos para un cierto porcentaje de la población. Si en vez de darlo a todos por igual supiéramos que el paciente está en el grupo del no efecto, reduciríamos las molestias derivadas y podríamos estudiar otro tratamiento realmente efectivo.

¿Podrá la sanidad pública permitirse esa vía?

Absolutamente. Mire, si contamos todos los medicamentos que se aplican a todo el mundo y miramos los que funcionan a la primera sin efectos, solamente estamos ante un veinte por ciento. Para el ochenta por ciento restantes, o no funcionan o funcionan con efectos secundarios serios o, lo peor, ni funcionan y además producen efectos. Por tanto, claramente, si conocemos en qué grupo se encuentra cada paciente, pues mejoraremos en efectividad del tratamiento. Esto requiere una inversión inicial, pero una vez hecha, bajaría el gasto en medicamentos, pues ya se darían los que realmente funcionan a cada persona y los resultados de mejora de los pacientes serían enormes, minimizando los efectos secundarios. Siendo realista, creo que en un máximo de quince años se aplicarán estas medidas.

Tener esa información de cada paciente ¿no puede de alguna manera estigmatizarlo?

Yo hablo desde un punto de vista médico. De todas maneras, hoy mismo ya existen informaciones que también pueden condicionar, como por ejemplo tener familiares próximos que han desarrollado tal o cual enfermedad. Y eso no ha estigmatizado a nadie, al contrario, ha ayudado a prevenir. Y siempre debemos atenernos al secreto médico. Si uno quiere hacer mala praxis de los conocimientos lo hará con o sin genética.

En Islandia se genotipa a la población. ¿Cómo afecta a la intimidad de las personas?

Piense que en Islandia es fácil, pues no llegan a las cuatrocientas mil personas y no afectará a la intimidad si se legisla al respecto. Y aún más: y si se escapa esa información ¿qué puede pasar? Pues nada, para que alguien pueda relacionar un genoma con el mío en concreto deben venir a mí, tomar mi genoma a través de mi sangre y compararlo con el que tienen. Es imposible. Decir que con el genoma nos tendrán controlados no es más que una leyenda urbana.

Nunca antes los pacientes se preguntaban por la marca de los medicamentos y eso sí pasa con las vacunas.

Ahora ha resultado que todos somos epidemiólogos; pero quiero ver la parte positiva de ese interés ya que por la pandemia la ciencia está en el centro de las discusiones desde hace año y medio. Si la gente de la calle se pregunta hoy por las vacunas y por las marcas incluso, ha hecho visible una cosa que no podemos olvidar, que la ciencia y la medicina en particular, salvarán a la humanidad. No olvidemos que vivimos en un país, España, en el que la investigación está muy poco subvencionada, independientemente del color político del gobierno de turno. Esa es una realidad objetiva. Y para obtener resultados no hace falta trabajar en grandes proyectos, la ciencia y la investigación a pequeña escala también debe ser valorada. Mire, este año se ha dado el Premio Princesa de Asturias a la bióloga húngara Katalin Karikó, que durante toda la vida ha hecho ciencia básica y si usted y yo estamos vacunados es gracias a sus trabajos.

Su centro de investigación, el Instituto Pasteur, ¿ha cambiado las líneas de investigación hacia la covid?

Sí, una tercera parte de mi laboratorio trabaja ahora en ese tema. Mientras el otro setenta por ciento sigue sus líneas, una buena parte se ha desviado hacia los estudios covid-19 y en concreto mi departamento está estudiando por qué diferentes culturas o etnias responden de forma diferente a la infección.

Si el concepto de raza no existe, ¿por qué existe el racismo?

Por una construcción puramente cultural. ¿Por qué hay antisemitismo? ¿Por celos hacia un lobby potente cuyos miembros se ayudan entre ellos? Pero si esto ha sido así desde el inicio de los tiempos. ¿No nos favorecemos entre nosotros si somos de la misma cultura o zona geográfica? ¿Y qué hay de malo? Nada, mientras no se peque de injusticia. Es atender a un pasado y una cultura común.

¿Dónde metemos el tema de los atentados a Charlie Hebdo?

En esos atentados hubo un poco de todo, política y religión y un tanto de revancha por el pasado colonialista en el norte de África con una guerra en Argelia a la que no llamaron guerra hasta hace quince años, todo ese pasado pasivo tan fuerte se ha añadido a lo que decía, la política y la religión.

¿Qué es la genética de poblaciones?

Es el estudio de las características genéticas de los individuos a nivel no único sino poblacional. Estudiamos en qué se parecen los individuos de etnias comunes. Con lo cual volvemos al tema de la adaptación biológica, cómo el hecho de vivir en según qué zona o en según qué tradiciones puede influir. Nosotros estudiamos las diferencias entre africanos, europeos y asiáticos respecto a cómo se han adaptado a los diferentes patógenos. Estudiar el pasado evolutivo de esas poblaciones nos ayuda a identificar, hoy, cómo se defienden de las patologías. Y le pongo un ejemplo: desde hace miles de años los asiáticos están más expuestos a los coronavirus que los europeos y africanos, con lo cual hace que estén más adaptados y hace que tengamos ahora un número bajo de muertes por coronavirus 19 en Asia, respecto al número de infectados. Han desarrollado estrategias genéticas para resistir mejor

Un ‘santanyiner’ director científico de una institución como el Instituto Pasteur. Y luego decimos que los franceses son chovinistas.

Llevo veintidós años viviendo en Francia, un país muy nacionalista pero no en el sentido que le podemos dar aquí, sino en el sentido de patriotas y orgullosos de lo suyo, aunque puedo decir que nunca me he encontrado ninguna pega o reticencia por no ser francés. Ahora soy también profesor en el College de France, una institución académica de las más antiguas y prestigiosas de Europa ya que data de 1530 y, aunque me dicen que tengo acento no francés, no han puesto ningún reparo en acogerme. Y me pregunto: si yo fuera francés y trabajara en Mallorca, ¿podría decir lo mismo?

De todas maneras usted debe ser de los pocos no franceses que han llegado a dar clases en el College.

Cierto, solamente dos o tres no somos del país.

¿Cuándo y cómo podemos detectar cambios genéticos en el ser humano de forma natural? Pongo un ejemplo, si no utilizamos un elemento de nuestra anatomía ¿cuánto tiempo debe pasar para que desaparezca?

Pregunta clásica de la genética de poblaciones. Esto es lo que estudia la genética de poblaciones. Y la respuesta es: para que una mutación tenga un efecto visible a nivel poblacional deben pasar miles de años.

¿Todo vale en la alteración genética en un laboratorio?

Pregunta difícil a la que no sé si tengo una respuesta clara. Hablar de límite es complicado pues entra la moral y el sentir de cada época. Hoy, la sociedad puede pensar de una manera y mañana de otra, en estos temas. Mire, hace años yo estaba en contra de la ley francesa según la cual no se puede ir a lugares públicos con velo, con vestidos de monja o con elementos que determinen una religión concreta. Hoy me parece bien esa ley. Y es que quiero vivir en una sociedad que ha conseguido unos logros a los que no podemos renunciar. No tengo nada contra el velo, pero quiero que la persona que lo lleve sea libre de elegir llevarlo o no. Y volviendo a la genética, ¿es lícito poder elegir el sexo de tu hijo? Así, en caliente, no creo que sea nada grave si se llega a poder hacer. ¿Por qué no? De todas maneras, necesitaría reflexionar esos temas que caen de lleno en la bioética.

¿Cómo ligamos ideología y ciencia?

Una creencia religiosa no puede influir sobre un estudio científico, pues hacer ciencia es observar resultados. Cómo lo interpretes, eso es otra cosa. Tengo un conocido, genético, que, a nivel personal es muy espiritual, religioso incluso, pero que como científico es riguroso y no duda en aceptar resultados. Una cosa es lo que uno ve como resultado empírico, eso es ciencia, y otra cosa es lo que crees íntimamente, que a veces no se puede demostrar.

Ahora resulta que tenemos algo de neandertales. ¿Y?

Pues eso, usted y yo tenemos entre el dos y el tres por ciento de neandertales, como todos los no africanos. Incluso se ha demostrado que esa parte de neandertalismo es beneficioso y nos ha ayudado a sobrevivir a las infecciones virales. El mestizaje facilita la adaptación y ayuda a la supervivencia.

«El mejor médico es la naturaleza», decía Pasteur.

Y añadía: «Y no habla mal de sus colegas». Hacer genética es disecar el experimento más natural que existe, que es la experiencia de la naturaleza, la selección natural. Ese es el mérito de la genética de poblaciones.