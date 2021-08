Boulevard | La pandemia ha sido la salvación de Juan Carlos I

Bienvenidos a Mallorca, no crean lo que han oído de nosotros. Hay gente que se ha salvado del coronavirus, pero nuestro convecino Juan Carlos I es de los pocos que pueden presumir de haber sido salvados por la pandemia. La información no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. De no haber mediado el protagonismo absoluto del virus, las portadas se hubieran llenado con otros asuntos, y la primera candidata era la carrera filocriminal del anterior Jefe de Estado.

Las revelaciones del Daily Telegraph sobre las fundaciones fraudulentas de Juan Carlos I estallan en el fragor de la primera ola, el destierro al desierto coincidió con la segunda oleada agosteña. El coronavirus amortiguó el chasco del coronaviRex, que ha dejado cortos los raps de Valtònyc. El Supremo ha condenado a años de cárcel a personas que acusaban al Rey de lo mismo que hoy sostiene el Supremo, aunque apuesten por un enjuague a la altura de las circunstancias.

Quienes hemos criticado levemente al Rey durante décadas, asumiendo un notable riesgo personal, nos asombramos hoy por la furia desatada tras el levantamiento de la veda. Basta repasar la cronología para comprobar que el enriquecimiento coincidía con los años en que los palanganeros se deshacían en elogios. Sería curioso comprobar el destino de las fotos con Juan Carlos I atesoradas por decenas de mallorquines. El principal problema de Felipe VI no es que su padre le aventaje en rapacidad, sino que le siga superando en popularidad. El Rey es otro.

La cinéfila reina Letizia vivió el único momento interesante de sus vacaciones mallorquinas al entregar entregada los premios del Festival Atlàntida, a Judi Dench y Stephen Frears, ese genio disfrazado de artesano. Tras la ceremonia, la Jefa de Estado se quedó disciplinada a la proyección de la restaurada El jefe político, cine mudo de 1925 rodado en Mallorca. Mientras tanto, la actriz y el director galardonados abandonaban subrepticiamente el acto para irse a cenar sin contemplar la película.

Si necesitan más pruebas de la voracidad cultural de Letizia Ortiz, es notorio que el premio Princesa de Asturias de las Letras solo premia a los autores leídos por la letrada Reina de Asturias. Respecto al último galardonado camino del Nobel, cabe recordar que el introductor de Emmanuel Carrère entre las élites españolas se llama Miquel Barceló, fascinado por la biografía que el autor de Yoga (con inevitable mención a Mallorca) dedicó a Philip K. Dick, un cerebro a la altura de Einstein, Dalí o Bobby Fischer.

La fragata que vela por el sueño profundo de los Reyes en Marivent arría cada noche la bandera a los sones del himno nacional sin letra, ceremonia seguida de una oración en voz alta. Me solazo con la furia antimonárquica de los provincianos que critican a los Reyes porque se han quedado sin la recepción a la avifauna local, una supresión higiénica. Y puedo afirmarlo tras haber sido invitado en repetidas ocasiones a la recepción regia en el Palacio de Oriente del 12 de Octubre, que documenté en esta sección y que nunca pude cumplimentar por haberse solapado con citas inaplazables con mi pedicuro. Me consta que esta ausencia nubló el ambiente general festivo y dio que hablar en los corrillos palaciegos.

Se necesita mucho poder o un producto excelso para conquistar una página entera de la edición de fin de semana del Financial Times, sin duda el producto en papel más importante del mundo. Enhorabuena por tanto a Can Ferrereta y a Santanyí, porque el hotel laureado en el rotativo global ennoblece a la villa que lo aloja. El establecimiento de la familia Soldevila Ferrer, también propietaria del Sant Francesc palmesano, «conjuga la ciudad antigua histórica, el entorno natural y las obras de arte modernas con un efecto impresionante y relajador».

En la imagen de B.Ramon que hoy nos ilustra, se observa que la plaza de Joan i Lluís Riu en la Playa de Palma se ha engalanado con las vallas sufragadas por el partido socialdemócrata alemán SPD. Están dirigidas obviamente a los turistas germanos y promueven su vacunación bajo la leyenda «Un pinchazo para ti, un gran paso para la normalidad». Se observará que están redactadas en el idioma cooficial de Mallorca.

Reflexión dominical divina: «La existencia innegable de Dios descarta por fuerza la existencia de los seres humanos».