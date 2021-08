Sin selectividad por covid: «Todavía espero una respuesta de la UIB»

Julián Mir, un estudiante de 18 años que este curso terminó el bachillerato en el IES Josep Maria Llompart de Palma, se disponía a realizar la convocatoria de julio de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), más conocida como selectividad, para estudiar después el grado de Filosofía en la UIB, pero el coronavirus ha truncado sus planes por completo.

Unos días antes de los exámenes varios de sus amigos empezaron a dar positivo en covid, y las primeras pruebas que se hizo Julián arrojaron un resultado negativo, pero finalmente se confirmó su contagio. «La selectividad me pilló en la mitad de la cuarentena. Desde el primer momento no había ningún lado donde me dejaran claro si la podía hacer o no, o si habría alternativas. Incluso había oído que habría aulas especiales o que habría gente que lo haría más tarde», explica el joven. «Justo el día anterior al inicio de los exámenes, cuando estaba estudiando, me llaman desde la Conselleria y me dicen que no puedo hacer nada», añade.

"No deja de decepcionarme ver que hacer las coas de manera correcta me acaba perjudicando"

El estudiante esgrime que lo que le ha impedido realizar la EBAU es la propia legislación, por la obligación de estar confinado. «Envié un correo a la UIB para ver qué se podía hacer, pero todavía espero una respuesta. De hecho, contestaron que se pensaban que me habían respondido, y que lo harían pronto», recuerda. En ese correo el joven lamentaba que «no deja de decepcionarme ver que hacer las cosas de manera correcta me perjudica, y en vez de sentirme apoyado, únicamente me ponen trabas para seguir con mis estudios». Según declara a este diario, Julián da «por perdido» este año, ya que la única solución es esperar a la convocatoria de junio del año que viene. «No dejo de ser una víctima de un problema que nos afecta a todos, y agradecería que como mínimo se me pudiera dar una valoración de mi problema», declara.

Corresponsabilidad

A mediados del pasado julio este medio publicó la historia de otro estudiante, Samuel Montané, que estaba en condiciones similares, aunque en su caso no contrajo el coronavirus sino que tenía que guardar cuarentena por ser un contacto estrecho. Aquí la UIB argumentó que no podía hacer una tercera convocatoria extraordinaria para personas que se encontraran en estas situaciones. «Las EBAU son unas pruebas que no son responsabilidad unilateral de la UIB, sino que tenemos corresponsabilidad con la Conselleria. Todo lo que se realiza tiene que ser siempre dentro de los acuerdos tomados. Dentro de este marco, este año se estableció que habría la convocatoria ordinaria de junio y la extraordinaria de julio, no habría una tercera convocatoria», explicó la vicerrectora de estudiantes de la Universitat, Carmen Touza. «Si dábamos la opción a repetir todas las pruebas por estar confinado, se solaparían con el periodo de matriculación, y sus opciones de elegir plaza se verían menoscabadas», puntualizó.