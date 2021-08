El delegado de la ONCE en Balears, José Vilaseca y el vicepresidente del Consejo Territorial, Toni Sorà, han presentado hoy el Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2020. Vilaseca ha comenzado recalcando que ha sido “un año difícil”. “Ha sido la primera vez en la historia, después de 83 años que no se ha podido realizar los sorteos de la ONCE, desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio”, ha subrayado.

Desde la fundación han dado cobertura a los más de 71.000 afiliados, de los cuales 1.245 son baleares. Crearon un sistema de voluntariado que prestara ayuda sanitaria o alimentaria “para hacer la compra a las personas ciegas que viven sola durante el estado de alarma”, ha explicado el delgado. Han podido socorrer a 14.000 mayores de 65 años en toda España que no conviven con nadie, 130 en las islas. También ha aprovechado para recordar la importancia de cuidar de este sector de la población tan desprotegido, “países como Inglaterra y Japón ya cuentan con ministerios dedicados a la gestión de la soledad”.

Algunas de las iniciativas que han llevado a cabo para echar una mano durante la crisis sanitaria han sido ceder parte de las instalaciones de la organización en todo el territorio nacional para ser utilizadas como hospitales, o contribuir con la limpieza de uniformes hospitalarios o de residencias a través de la lavandería industrial de Ilunion en Can Picafort.

En cuanto al asesoramiento a la ciudadanía, han atendido a 40 personas invidentes o con problemas de visión durante el último año. Ángeles Madrid es una de ellas, “yo estaba bastante deprimida cuando comenzó a agravarse mi problema en la vista, por mediación de un amigo acudí a la ONCE y me afilié”, ha narrado la mujer. “A mi me han cambiado la vida completamente, he pasado de estar mal a estar feliz como antes de mis problemas visuales”, ha admitido.

En cuanto a la contratación, el vicepresidente Toni Sorà, ha dicho que “a través de la fundación hemos sacado de la inactividad a 8.887 personas en 2020”. Y es que, la empresa es el cuarto empleador no público más grande de España. Dentro del empleo interno hay un 57,9% trabajadores con discapacidad, de los cuales un 42,6% son mujeres. Además, se han conseguido firmar 3.433 contratos indefinidos, como es el caso de Marco Suárez. Marco es una persona con movilidad reducida que va en silla de rueda, de origen colombiano, vino a España en busca de “una vida mejor” y “Once fue quien me abrió las puertas”.

Por último, el delegado José Vilaseca ha relatado el número de perros lazarillos que se han entregado en 2020, 110 caninos, un en Mallorca. “El coste de un perro guía ronda los 35.000 euros, es decir, su precio es mucho más elevado que el de muchos vehículos de tracción mecánica”, ha contextualizado para explicar que "de lo que ha facturado el grupo social, el 9% se ha destinado a perros guías para ciegos".

Nuevos colores corporativos

El hombrecito de la ONCE, apodado 'Oncelio', se tiñe de tres nuevos colores: rojo, azul y blanco. Aparte de los ya tradicionales verde y amarillo. Cada uno de ellos representa un valor de la fundación: la confianza de la ciudadanía; el arraigo; la relevancia la familiaridad; y el liderazgo social. Los colores azul y rojo corresponden a a Ilunion y la Fundación ONCE, respectivamente. El blanco, color del bastón de 'Oncelelio' quiere significar la movilidad de las personas ciegas.