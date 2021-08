Se empieza a dibujar el futuro de Més per Mallorca de cara a las primarias que celebrará el partido el próximo 24 de octubre, y que decidirán el candidato ecosoberanista para las elecciones autonómicas del 2023. La alcaldesa de Esporles, Maria Ramon, que gobierna en el municipio desde hace seis años, ha hecho oficial hoy la primera de las candidaturas de la formación. "Quiero liderar este proyecto para encabezar mi candidatura al Parlament. Buscaré el máximo de apoyos para tener un liderazgo feminista, colaborativo y transformador", ha destacado Ramon en la presentación de su proyecto en el centro cultural Ca'n Alcover de Palma.

La alcaldesa del pueblo de la Serra de Tramuntana ha negado que esta candidatura esté bajo la tutela del núcleo de Esporles, conformado por el senador Vicenç Vidal, el número uno de Més en el Parlament, Miquel Ensenyat, y el secretario de organización, Jose Ferrà. "Lógicamente he compartido trabajo con este sector, pero no estoy apadrinada por nadie, me presento porque me apetece", ha expresado. Otro de los nombres que suenan para formar otro proyecto para las primarias es el del alcalde de Deià, Lluís Apesteguia. "Se lo está pensando", ha aclarado Ramon.

Por otra parte, la primera edil de Esporles ha evitado confirmar si también se presentará al congreso del partido del próximo noviembre, que decidirá la ejecutiva que llevará el timón de la formación hasta las elecciones autonómicas del 2023: "Estoy centrada en las primarias, ya veremos qué pasa con el congreso de la ejecutiva". Además, hasta el momento no ha revelado ningún nombre asociado a su candidatura. "Los iremos desvelando", ha explicado.

Tres grandes objetivos

La alcaldesa de Esporles se ha marcado tres objetivos para llegar a "un país con futuro" -su lema de campaña-. "Quiero hacer política para el bienestar de todos transformando la economía, que los asuntos de Baleares se decidan desde aquí, y cuidar el medioambiente y los paisajes de Mallorca", ha subrayado. Todo, para que Més per Mallorca sea un partido "plural, cohesionador y se convierta en la casa de la izquierda mallorquina".

Maria Ramon, maestra de profesión, ha destacado la influencia que su "vocación" le ha infligido para liderar este proyecto político: "Creo en la capacidad de generar el cambio en las personas para sembrar un mundo mejor a través de la educación de los niños, y decidí meterme en política dando continuidad a mi compromiso y a mi activismo".