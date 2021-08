Un piso de 35 metros cuadrados por 800 euros más gastos, uno de dos habitaciones por 1.800 euros o una balcón por 500 euros. La vicepresidenta del Parlament, la podemita Gloria Santiago, da estas opciones en un sarcástico vídeo para que se reúnan el presidente Pedro Sánchez y Felipe VI en su despacho en Palma. «Ah no, que os reunís en Marivient, entonces no os preocupéis, que ese pisito lo pagamos entre todos», ironiza la vicepresidenta de la cámara autonómica en un vídeo publicado ayer y que por la tarde ya acumulaba más de mil retuits, más de 2.300 me gusta, y cerca de 51.000 reproducciones en Twitter.

Con el vídeo, la diputada ibicenca de Podemos pretende aprovechar el despacho del presidente con el Monarca en Marivent para denunciar la situación de la vivienda en el archipiélago y cargar contra la política del Gobierno, reclamando la regulación de los alquileres. «Estaría bien que aproveches tu visita para ponerte en la piel de los que vivimos aquí», emplaza en el vídeo la podemita al presidente Sánchez.

«Lo cuentas como si no estuvierais gobernando en coalición en Balears» o «la cosa cambiará cuando Podemos entre en el Gobierno... ah, no, espera», fueron algunas de las réplicas que recibió la vicepresidenta del Parlament de usuarios de la red que le recordaron que Podemos gobierna tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en Balears.