El PP balear quiere saber cuántas ayudas del fondo estatal de 855 millones asignado a Balears para hacer frente a la covid-19 ha pagado el Govern esta última semana.

En un comunicado emitido ayer, los populares de las islas recuerdan que el gobierno autonómico anunció el pasado sábado que había concedido 2,5 millones a 871 autónomos con la previsión de hacer efectiva esta cantidad a finales de esta semana. La diputada autonómica, Asunción Pons, afirma que «el Govern ha tardado más de cuatro meses en conceder estos primeros 2,5 millones».

Sin embargo, el pasado sábado, coincidiendo con la celebración del congreso regional del PP balear en el que Marga Prohens fue elegida nueva presidenta regional, el Govern anunció que empezaría a pagar esta semana.

Más flexibilidad

«Desde el Partido Popular exigimos una modificación del Real Decreto Ley 5/2021 que dé más flexibilidad y permita que más autónomos y Pymes puedan acceder a las ayudas; no es de recibo que los autónomos que han tirado de ahorros para no tener deudas y han sufrido caídas enormes de ingresos, no puedan acceder a las ayudas», exige el comunicado.