«Los antígenos son un negociete con gente poco escrupulosa»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Los médicos han de vacunarse por obligación?»

Con independencia de sus creencias, los médicos han de vacunarse por responsabilidad y por respeto a la población que atienden, sobre todo cuando es frágil y vulnerable.

Dicen que no tiene usted pelos en la lengua.

Ni en la lengua ni en la cabeza, acostumbro a ir con la verdad por delante. Ya soy lo suficientemente mayor para no callarme demasiadas cosas.

¿Cuesta mucho sancionar a un colegiado?

Los Colegios no somos la Inquisición. Tenemos que ayudar a los médicos, pero también proteger a la sociedad de las prácticas no admisibles de determinados colegiados. Solo suspendemos en casos extremos, los hechos han de ser muy gordos, y en un caso reciente lo son bastante.

Se refiere al médico antivacunas de Formentera.

Los hechos son importantes y atentan contra un montón de artículos, de ahí la suspensión por seis años. El proceso fue largo para que el afectado se defendiera, pero optó por no contradecir las acusaciones.

Está también la médica de Manacor opuesta a la vacunación contra la covid.

La han despedido de la residencia donde trabajaba, y es un caso menor por el escaso eco. Si yo digo algo y no me escucha ni Dios, no tiene la misma repercusión.

Otra médico de Urgencias de Menorca.

El Ib-Salut la suspendió de empleo y sueldo tras dar unas cifras inverosímiles de efectos secundarios de las vacunas, lo hemos remitido a la comisión deontológica.

Y el médico alemán acusado por la ZDF de inventarse los antígenos.

Aquí el problema es que no hemos recibido la menor comunicación. Me he entrevistado dos veces con el periodista alemán, que está sorprendido de la lentitud de la policía y del sistema judicial. Por eso el caso se encuentra en una nebulosa, con unos hechos plenamente demostrados.

Otro médico de Formentera acusado en La Repubblica de antígenos poco cuidadosos.

Nos ha llegado, pero necesitamos que alguien nos lo comunique oficialmente. Los tests de antígenos son un negociete, con gente poco escrupulosa.

Usted sabe que hay grandes médicos mallorquines a favor del hipoclorito.

Nos constan algunos médicos a favor del hipoclorito y cosas de éstas. No es un medicamento y no es legal, con independencia de sus partidarios. No es serio pero, mientras no se haga de manera pública, que sea lo que Dios quiera.

En su currículum pone «cascarrabias».

Lo soy, ¿y sabes?, también se te podría aplicar a ti. Es una forma de vivir la vida, los cascarrabias no nos lo tragamos todo.

¿Presidente del Colegio de Médicos es ambición o vanidad?

Soy presidente por accidente. A Manuela García Romero se le ofreció la vicepresidencia segunda de la Organización Médica Colegial, que es el Vaticano de los Colegios, y yo soy el damnificado de esa promoción.

¿Hay que llevar la mascarilla como símbolo?

Sí, porque quitar la obligación es un poco decir que no pasa nada, cuando el virus está ahí fuera. La mascarilla sirve como un símbolo.

Como un símbolo religioso.

No, no, ni mucho menos, como una señal de que hay que tener cuidado, porque la variante delta es mucho más contagiosa.

Los políticos presumen de salvar vidas.

No salvan vidas. Eso es algo que intentamos los sanitarios, y los políticos pueden complicar con sus decisiones absurdas que los profesionales de la sanidad salvemos vidas.

El idioma también cura.

Llevo desde 1983 en Balears. Empecé mi carrera profesional en Bunyola, con gente mayor que no hablaba ni una palabra de castellano. Jamás he tenido el más mínimo problema para comunicarme, giraba de inmediato al catalán que no hablo más porque soy vergonzoso y temo cometer un error. Las lenguas son para entenderse.

Médico vuelve a ser el trabajo más seguro.

Tal como están las cosas, sí, pero no es la mejor forma de hacerse rico.

¿Se sienten aplaudidos?

En su día nos aplaudieron y fue agradable. Tengo pacientes desde hace más de treinta años y mi reconocimiento es muy alto porque me gusta la gente, ayudarles y evitarles el dolor. Sin dejar de ser un cascarrabias y de echarles una bronca que te cagas de vez en cuando. Ahora me dicen que echan de menos mis regañinas.