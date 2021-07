La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprobado en su Consell de Govern el Plan de Estudios del futuro Grado de Bellas Artes que va a impartir la Escuela Universitaria ADEMA, centro adscrito a la UIB, para el curso 2022/2023. A continuación, será remitido a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para su aprobación definitiva.

Por otro lado, el Patronato de la Escuela Universitaria ADEMA ha decidido nombrar como jefa de estudios del Grado de Bellas Artes, a una de las artistas más internacionales de Baleares, Amparo Sard. Licenciada, doctorada y profesora de Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Máster of Art in Media Studies por la New School University de Nueva York, así como una de las artistas con más proyección internacional en estos momentos en el panorama mundial, será la encargada de coordinar todos los aspectos académicos, educativos y formativos de este nuevo Grado que se implanta por primera vez en nuestras Islas. Amparo Sard trabajará junto al presidente de la Comisión Interna para la puesta en marcha de todos los aspectos del Grado en Bellas Artes (CED), el doctor Antonio Fernández-Coca, profesor de la UIB. La CED está formada por profesores especialistas de la UIB en Bellas Artes, Historia del Arte, Economía, Empresa y Antropología, artistas de rango internacional y miembros de ADEMA.

Amparo Sard ha mostrado su satisfacción por este nombramiento ya que “supone un gran reto en mi carrera y una gran responsabilidad porque todo lo que supone unir arte y docencia y encima estar en mi tierra trabajando en este gran proyecto, es un gran orgullo”.

Una mirada al futuro

La artista considera “clave” que el Grado de Bellas Artes en el que trabaja la Escuela Universitaria ADEMA “suponga una mirada al frente a las tecnologías, al futuro y a la nueva percepción e interpretaciones poniendo a los estudiantes no sólo en una posición muy interesante para comprender lo que está pasando globalmente en el circuito artístico, sino que utilice los instrumentos necesarios de nueva generación, siendo capaz de integrar los conocimientos en nuevos procesos de creación y experimentación disciplinaria e interdisciplinaria, para poder desarrollar prácticas artísticas y culturales en diversas tipologías de formatos y lugares”.

“Lo prioritario de este grado no es sólo la posibilidad de que los residentes puedan estudiar en la Isla, sino que además, al organizarse en el presente un proyecto tan importante, nos permite deshacer concepciones establecidas en las universidades centenarias, que en algunos casos son un lastre para evolucionar al ritmo que avanza nuestro entorno”, ha afirmado Sard. Por otro lado, ve como una gran ventaja que “Mallorca sea una atracción dentro y fuera de España. Vamos a aprovechar este atractivo para conectar con esos docentes y especialistas en Bellas Artes de otros países que están encantados de poder colaborar en este proyecto. Es un verdadero desafío para todos”.

Destacados expertos

Han sido más de medio centenar de expertos de todos los ámbitos artísticos y socioeconómicos de Baleares los que han colaborado en la elaboración del Plan de Estudios.

El centro educativo inició un proceso participativo con todos los sectores relevantes para arropar una antigua aspiración y convertirla en realidad contribuyendo a resaltar la historia de Baleares. Desde el inicio, empezó a trabajar impulsando la creación de dos grupos de trabajo, uno interno y otro externo, formado por personalidades del mundo artístico y cultural de la Isla, desde doctores de la UIB a artistas, galeristas, comisarios de arte, responsables de museos y espacios expositivos, fundaciones artísticas, gestores culturales, asociaciones educativas etc., ex conselleres de Cultura… para que la memoria que se presenta a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) conjugue el aprendizaje de las técnicas más tradicionales de producción artística con los procedimientos tecnológicos más avanzados en la actualidad.

Por otro lado, la Escuela Universitaria ADEMA también ha querido hacer partícipe de este proyecto agentes socioeconómicos como la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), la Cámara de Comercio de Mallorca, el Círculo de Economía de Mallorca, el Círculo Financiero de Mallorca y sindicatos, entre otros, para analizar la fortaleza de desestacionalización que puede tener esta propuesta para el sector turístico y el valor para la economía del arte.

Los conocimientos que integran el título se estructuran en 240 créditos europeos, cuatro cursos académicos, con cinco asignaturas por semestre, siguiendo la recomendación del Libro Blanco de Bellas Artes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación 2004.

Cabe destacar que la internacionalización y la colaboración estrecha con galerías, museos y centros artísticos son dos líneas estratégicas de un grado que desea basarse en un modelo educativo innovador, de aprendizaje rizomático en sociedad y en red, donde el alumno y el docente puedan estar en constante contacto con diferentes escenarios y ambientes tanto en nuestras Islas como fuera de nuestras fronteras.

En marcha el Fundation Year, curso preparatorio de Bellas Artes

La Escuela Universitaria ADEMA abre el plazo de matrículas para el Fundation Year, un curso preparatorio de Bellas Artes, diseñado para maximizar las oportunidades de aprendizaje a través de la experimentación, la exploración y el descubrimiento. El Fundation Year es una iniciativa preuniversitaria, necesaria y recomendable antes del acceso a los estudios de Grado en Bellas Artes o para aquellas personas con inquietudes artísticas que quieran iniciarse en el mundo de la creación. Permitirá, durante un curso académico, una inmersión en procesos de creación artística en diferentes disciplinas, desde el conocimiento de lo ya realizado a lo largo de la historia, como base para el desarrollo de propuestas y fuente de inspiración. Tiene previsto su inicio el próximo 27 de septiembre.

Se inicia el proceso de formación y selección del profesorado

La Escuela Universitaria ADEMA, centro adscrito a la UIB, también va iniciar el proceso de formación y selección del profesorado. Asimismo, tiene previsto celebrar unas jornadas de investigación en Bellas Artes a la que asistirán la catedrática de la Universidad de Granada y presidenta del Comité de Sexenios para Bellas Artes de la ANECA, Teresa Espejo; y miembros de la UIB.

Nuestra institución educativa ha acordado con diferentes sectores artísticos y culturales el desarrollo de actividades formativas multicéntricas con el objetivo de generar una simbiosis entre el Grado en Bellas Artes y la actividad artística y cultural presente en la sociedad de las Islas Baleares y aprovechar los múltiples recursos que el sector del arte ha venido desarrollando con su rica historia artística en nuestras Islas Baleares.