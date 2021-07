Un informe de la dirección general de Salud Pública previo al concierto de reggaetón de la Plaça de Toros del 15 de junio desaconsejaba su celebración, ya que ante el "posible consumo masivo de drogas y alcohol" no se cubrirían las necesidades solo con una enfermería, sino que "se necesitaba una ambulancia en el recinto". "Queremos saber por qué se autoriza, si el mismo Govern sabe que se puede producir el consumo de drogas y alcohol masivo", ha declarado hoy el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, en la rueda de prensa del partido donde se ha explicado el contenido del informe. "Quién puede permanecer sentado habiendo consumido estas sustancias, como dice el Govern", ha añadido.

Además, Costa ha detallado otro informe elaborado por Emergencias el mismo día del concierto, en el que se afirmaba que el evento de la Plaça de Toros "no cumplía los requisitos para evaluarse sus riesgos, ya que no era multitudinario". "¿Por qué no es multitudinario tener 1.200 personas? Parece que un evento así no lo es, y deben aplicarse los acuerdos del Consell de Govern del 7 mayo", ha reiterado el portavoz del PP.

Por su parte, la portavoz 'popular' en Cort, Mercedes Celeste, ha destacado que el alcalde de Palma, José Hila, responderá mañana en el pleno municipal sobre las razones de la autorización del evento. "Hubo protocolos que fallaron, ya que en el expediente del concierto no se recogía el modo de control de los jóvenes para que no fumaran, ni se contemplaba que se pudieran levantar", ha aseverado la portavoz.

Informe para el segundo concierto

Después del primer concierto, la conselleria de Interior reconocía en otro informe que se incumplieron numerosas medidas sanitarias relacionadas con la distancia de seguridad, pedir bebidas en la misma barra o fumar en el recinto. Además, indicaron que un miembro de la organización admitió que "el plan de seguridad no se podía cumplir", y solicitaron la suspensión cautelar del siguiente evento. Aun así, Cort mantuvo el segundo concierto del día 20 de junio, ya que la suspensión no era "legalmente posible". "Queremos saber qué pasó entre el 15 y el 20 de junio, qué controles se hicieron en el segundo concierto para que no sucediera nada", ha explicado Celeste.

"Hemos sufrido los mayores recortes de derechos y libertades de España para mantener un nivel de contagios bajo, y mientras se hacían pruebas piloto del ocio nocturno, se autorizó el macroconcierto con dos mil jóvenes", ha lamentado Antoni Costa. "Se han hecho altas exigencias a los ciudadanos de Baleares con las restricciones y después aceptan este concierto. Llegaremos hasta el final, y pediremos las dimisiones de quien haga falta", ha finalizado la portavoz del PP en Cort.