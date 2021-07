La nueva líder del PP de Balears quiso matizar ayer las palabras de Pablo Casado cuando aseguró que en Balears no se hablaba catalán. «Lo que quiso decir Pablo Casado es que nosotros no formamos parte de los Països Catalans, que no somos ningún apéndice de Cataluña ni de Valencia y defendemos lo que marca el Estatut d’Autonomia. No ponemos en duda la unidad de la lengua y creemos en las particularidades insulares, pero quiero dejar claro que la lengua no tiene ideología y quien quiera confrontación en esta cuestión no va a encontrar al PP», aseveró Prohens. Recordó que el tema lingüístico fue una frase en un discurso Casado «que duró 20 minutos y en el que habló de temas mucho más importantes».

La líder Popular recordó que quien está nerviosa es Francina Armengol a raíz de la demostración de fuerza de su congreso y apuntó que quien sí tiene un problema «con la lengua es Armengol, cuando sus socios de Més la acusan de deslealtad por rebajar los requisitos de catalán a los profesores de enseñanzas artísticas».