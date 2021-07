Dos mujeres estarán al frente del Partido Popular de Baleares. Margarita Prohens ha anunciado hoy que la exconsellera Sandra Fernández será la nueva secretaria general de la formación en las islas. Prohens ha comparecido este lunes junto a la que será su número dos en el partido para la etapa abierta tras la renuncia como presidente de Biel Company, cerrada en el congreso en el que la nueva líder de los populares isleños resultó elegida con el 99,72 % de los votos. El próximo jueves tendrá lugar el comité ejecutivo donde se nombrará oficialmente a Fernandez y al resto de equipo de Prohens.

Fernández, una de los 22 vocales que formaban parte de la candidatura de Prohens en el congreso, ha sido consellera, diputada en el Parlament y concejala en el Ayuntamiento de Palma. Dejó la política la pasada legislatura para montar una empresa dedicada a temas sociales. Ha asegurado que "si vuelvo a la política es por la ilusión que me genera el efecto Prohens".

La nueva líder del PP ha matizado hoy las palabras de Pablo Casado cuando aseguró que en Balears no se hablaba catalán. "Lo que quiso decir Pablo Casado es que nosotros no formamos parte de los Països Catalans, que no somos ningún apéndice de Catalunya no de Valencia y defendemos lo que marca el Estatut d'Autonomia, no ponemos en duda la unidad de la lengua y creemos en las particularidades insulares, pero quiero dejar claro que la lengua no tiene ideologia y quien quiera confrontación en esta cuestión no va a encontrar al Partido Popular", ha aseverado Prohens.

La líder Popular ha recordado que quien está nerviosa es Francina Armengol a raíz de la demostración de fuerza de su congreso y ha apuntado que Armengol sí tiene un problema "con la lengua cuando sus socios de Més les acusan de deslealtad por rebajar los requisitos de catalán a los profesores de enseñanzas artísticas".

Prohens ha querido dejar claro que "somos el único partido del ámbito balear que dos mujeres estarán al frente, pero Sandra Fernández no está aquí por ser mujer, está aquí por su gran conocimiento del partido, su experiencia de gestión, porque es una persona de mi máxima confianza desde nuestros tiempos de Nuevas Generaciones ello me permitirá compaginar la presidencia del partido con mi condición de diputada en Madrid".

Asimismo, se ha referido a la "tendencia autoritaria" de Armengol: "Si para no crispar debemos estar callados, como hacen Més y Podemos, no lo vamos a hacer. Lo que le propongo a Francina Armengol es reformar el plan de reactivación que no ha servido para nada y en ello le tiendo la mano". Prohens también lamentó que todavía no hubiera recibido una llamada de la presidenta del Govern para felicitarle.