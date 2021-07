Apenas diez días después de pasar a ámbar a Baleares, Países Bajos la vuelve a poner en el color amarillo de su semáforo covid de destinos, junto al resto de España. De ello informó ayer la embajada del país en España. El embajador de Países Bajos, Jan Versteeg, explicó en sus redes que esto es posible gracias a la vacunación y al certificado covid. El regreso al amarillo supone que ya no se desaconseja viajar a las islas y que los turistas neerlandeses ya no tendrán que hacer cinco días de cuarentena a su regreso y que sólo se tendrá que presentar PCR o test de antígenos negativo si no de dispone de pauta completa de vacunación.