Sabrosa, de calidad y saludable así es la propuesta gastronómica de Moss. Acércate a este restaurante de comida sana, situado en el hotel Meliá Palma Marina, en pleno paseo marítimo de Palma y comprueba que la comida sana puede ser deliciosa si detrás de cada receta hay un equipo cercano y profesional que pone en ello todo su empeño.

Comida sana para llevar a la playa, al trabajo o donde tú elijas

Prueba la oferta gastronómica saludable de Moss en su local del paseo marítimo de Palma, atendido por su equipo de profesionales y disfruta de una experiencia única en un enclave privilegiado frente al mar.

Pero si lo prefieres, llévate a casa, a la playa o a la oficina cualquiera de sus platos. Ya no hay excusas. Moss te lo pone fácil para que disfrutar de la cocina saludable en cualquier lugar ya no sea un problema. Que la falta de tiempo no sea un obstáculo para cuidarse.

Cada vez somos más los que sentimos la necesidad de alimentarnos de forma sana. Si eres de los que tiene una pausa para comer en la oficina, Moss te puede ayudar en tu empeño de disfrutar al tiempo que miras por tu salud. También puedes llevarte las especialidades de Moss a la playa o a casa. Cualquier opción que elijas convertirá el momento del almuerzo, el desayuno o la cena en una experiencia diferente.

Recetas caseras elaboradas con los mejores ingredientes

Moss apuesta por la sencillez y la naturalidad, pero no renuncia ni al sabor ni la calidad. Déjate seducir por las virtudes de la cocina mediterránea en un espacio sencillo y natural. Un ambiente agradable en el que poder cuidarte sin renunciar al placer de la buena gastronomía. Solo o acompañado, encuentra un momento y un rincón para cuidarte sin renunciar al sabor.

Los ingredientes frescos son la base de su propuesta gastronómica. Lo mejor del huerto, de la fruta y la verdura de temporada, recogida en su máximo esplendor de sabor y color. Una cocina de texturas ligeras y frescas con aliños refrescantes y procesos de elaboración que potencian todas las cualidades de los alimentos.

Cocina sostenible y respetuosa con la agricultura

La elección del producto clave en la propuesta gastronómica de Moss. Cada ingrediente ha sido cuidadosamente seleccionado para sacar el mejor partido tanto en sabor como en calidad. El atento proceso de elaboración consigue que los productos conserven todos sus beneficios y propiedades al tiempo que aportan nuevas sensaciones, emociones y experiencias. Todo ello siendo, además, respetuosos con el entorno.

En este sentido cabe destacar que restaurante Moss basa su filosofía en una cocina que es respetuosa con la agricultura y con la artesanía.

Imaginativas ensaladas, cremas, pizzas, pastas o hamburguesas veganas se encuentran entre sus especialidades.

No renuncies a su versión de platos típicos mallorquines como sus sopas con crujiente de pan o a deliciosos guisos con las saludables legumbres como base.

Cocina mediterránea saludable

El restaurante Moss se inclina por ofrecer una carta basada en la cocina mediterránea que tiene como base los productos de cercanía y que también encuentra inspiración en la gastronomía mallorquina.

Se trata sin duda de una opción sana y sostenible, pero muy sabrosa gracias al buen hacer del equipo de Moss.