Boulevard | El Pi culmina el tránsito de UM a VM, el Vox Mallorquín

Recuerden dónde leyeron antes que «La ruptura entre Jaume Font y Josep Melià es total». Corría septiembre de 2019 cuando tituló esta sección pecaminosa, señalaba el comienzo del fin. En honor de ambos protagonistas, y a diferencia de la izquierda que nunca se equivoca y que siempre volvería a hacerlo, tuvieron la decencia de no desmentir su incompatibilidad de caracteres. (Por cierto, sigue sin aparecer la auténtica protagonista del tinglado politicosentimental. Si Cleopatra decide el rumbo de la historia, no es machista mencionarla).

Recuerden también dónde leyeron antes la entrevista con Lina Pons que soliviantó a la ultraderecha de su partido y que ha desembocado en la actual crisis, por señalar la evidencia de que Francina Armengol es superior hoy a Marga Prohens. En su peor momento, la presidenta de Balears le saca notable ventaja a una antagonista que ha desperdiciado excelentes oportunidades de iniciar su labor de oposición, y a quien no nos gustaría etiquetar como Ayusito.

En fin, recuerde dónde leyó la primera entrevista con Antoni Amengual, antes de alcanzar la presidencia que ha hundido y que le ha hundido. En la frase que repite esta semana el caído alicaído:

-Miro a mi alrededor y no hay nadie.

En ocasiones veo muertos. Si Amengual se mira a sí mismo, tampoco hay nadie, lo cual advertí a la primera pregunta de la entrevista. Siempre he pensado que debí decírselo entonces para ahorrarle un calvario, pero no es mi trabajo. Me dijo que «Jaume (Font) es un gran político, yo todavía no he demostrado nada». Sigue siendo cierto. El Vox Mallorquín puede buscar consuelo en que enterrar un partido es más difícil que fundarlo.

Así acaba la semana en que Jeff Bezos tuvo la oportunidad de contemplar a la vez todos los países en los que no paga impuestos. En el juicio del llamado caso móviles, el juez juzgado y por supuesto absuelto en Palma se refirió a un procedimiento israelí de intercepción que le ofrecieron los investigadores (ahórrense la carcajada). A la vista de las últimas revelaciones sobre el espionaje de periodistas, activistas y demás seres lamentables con el programa Pegasus de Israel, tal vez convendría que Aina Calvo aportara la relación de personas sometidas a las escuchas reveladas por el magistrado. Tal vez con ese spyware se sigan las conversaciones de la propia Delegación del Gobierno pese a su evidente ausencia de interés. A propósito, muy bueno el rasgo irónico de concentrar la gran fiesta musulmana de esta semana en un campo de fútbol propiedad del Obispado Vacunal de Mallorca.

En la imagen que hoy nos ilustra, nadie podrá negar que la autoridad competente se ha estrujado la mollera para combatir el botellón, vigente hoy mismo en toda la Bahía de Palma y contribuyendo a la difusión del boyante turismo de palizas. A falta de saber si anuncia una prohibición o una promoción, la potencia disuasora del cartelón paraliza a los infractores y convence a Alemania de la seriedad del empeño. De qué sirve anunciar multas de cinco mil euros, cuando ningún funcionario va a personarse en el lugar.

Ignacio Carnicero no solo es director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Gobierno, sino el mejor amigo de su compañero en el Ramiro de Maeztu y en el Estudiantes, un tal Pedro Sánchez. Tal vez les sorprenda saber que el martes voló a Palma para visitar el Baluard de Elías Torres, junto a su admirado colega ibicenco y al alcalde José Hila. El alto cargo también visitó la Capilla de Barceló en la Catedral, así como las terrazas del templo y las ultrasecretas de la Lonja, siempre clausuradas. Carnicero quedó admirado por la impronta de Gaudí y Jujol.

Reflexión dominical inmobiliaria: «Cada elogio que viertes sobre Mallorca es un paso más para que te desalojen de la isla».