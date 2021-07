La Conselleria de Educación y Formación Profesional emitió ayer un comunicado en el que aclaraba que la orden publicada recientemente que fija los requisitos para la enseñanza de y en catalán no afecta a los profesionales docentes de las enseñanzas artísticas superiores. Lo hizo después de que sindicatos y formaciones políticas alertaran de una rebaja de los requisitos de catalán para los docentes del Conservatorio Superior.

En el comunicado, el departamento que dirige Martí March, negó las acusaciones de «rebaja» del requisito y reafirmó su compromiso con la enseñanza de y en catalán en Balears. La Conselleria recordó que los centros de enseñanzas artísticas ESADIB y Conservatorio Superior tienen un régimen diferente al resto de centros y que el profesorado de estos centros tiene un régimen contractual laboral y no depende de la Dirección General de Personal Docente.

Actualmente, señalaron, todas las plazas que se ofertan tienen el requisito del C1 de catalán, si bien, es cierto que este requisito en el caso del Conservatorio no es necesario para el profesorado temporal, reconocieron. Según detallaron, la orden fija las titulaciones que hay que tener para dar clases de y en lengua catalana en la enseñanza reglada no universitaria, establece las equivalencias, se define el Plan de Formación Lingüística y Cultural (FOLC), se regulan las condiciones de la exención de la evaluación de la lengua catalana y literatura en enseñanzas no universitarias, entre otros.