La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha hecho hoy un llamamiento tanto para que la población que aún no lo ha hecho se vacune como para que la juventud no piense que es mejor contraer el virus y adquirir una inmunidad de manera natural. "Tenemos una solución que es la vacuna. Y no sabemos quién enfermará, no es el momento de aplazar la vacunación porque te vayas de vacaciones", ha aconsejado en unos momentos en que la incidencia acumulada a 14 días se ha situado en los 613 casos por cien mil habitantes.

La consellera, que ha comparecido junto al portavoz de comité de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha revelado también que hoy se abrirán 39.183 citas para vacunarse destinadas a todos los baleares mayores de 16 años.

En este punto ha anunciado que se ofrecerá a todas las personas mayores de 40 años que estén hospitalizadas y que aún no se hayan vacunado la posibilidad voluntaria de inocularse el fármaco Janssen que, ha recordado la alto cargo, proporciona la inmunidad completa tras una sola dosis a los 14 días.

Para demostrar que el sistema sanitario no está tensionado, Gómez ha señalado que esta comunidad autónoma dispone de 3.000 camas de hospitalización y de 275 de UCI y que en estos momentos atienden a 110 enfermos covid-19 y a 2.195 con otras patologías.

Por su parte, el doctor Arranz ha revelado que el número de usuarios de residencias de ancianos contagiados ha aumentado a siete (2 en Mallorca, 2 en Menorca y 3 en Eivissa) y que todos ellos, pese a estar asintomáticos o con síntomas leves, estaban hospitalizados por precaución.

Ya por último, la consellera ha reiterado que están buscando otros dos hoteles puente para albergar a turistas o baleares que no puedan cumplir las medidas de aislamiento en caso de contagio o por ser contacto estrecho, uno en Mallorca y otro en Eivissa con lo que estas dos islas pasarían a contar con dos cada una de ellas.