Transcurridos más de 8 años sin realizar cirugías en la isla y después de haber practicado intervenciones quirúrgicas pioneras en algunos de los hospitales más prestigiosos del mundo, el cirujano mallorquín Antonio de Lacy y su equipo vuelven a intervenir a sus pacientes en los quirófanos de la Clínica Rotger, que cuenta con tecnología para abordar toda la patología gastrointestinal con cirugía mínimamente invasiva.

El doctor Antonio de Lacy, incorporado hace unos meses a la clínica, y su equipo formado por la doctora Silvia Valverde, el anestesiólogo, dr. José Antonio de Paz y la instrumentista Teresa Ferraz, operan con una tecnología de última generación en Cirugía Laparoscópica pionera en Baleares. De Lacy es un referente en la introducción de la tecnología más avanzada en la cirugía, una revolución que ha permitido incorporar nuevas técnicas quirúrgicas como, por ejemplo, el abordaje de la patología gastrointestinal por “orificios naturales” y otros avances gracias a la Cirugía Laparoscópica en 3D de alta definición.

El doctor ha realizado intervenciones pioneras en algunos de los centros hospitalarios más importantes del mundo, con unos tratamientos de cáncer digestivo reconocidos mundialmente. Entre otros hitos, ha sido el primer cirujano del mundo en realizar una escisión Total de Mesorrecto por vía transanal (TaTME) y actualmente ha realizado más de 700 intervenciones, utilizando esta técnica que ofrece mejores resultados oncológicos que la laparoscopia convencional. Como médico de referencia internacional cuenta con más de 230 publicaciones científicas, la mayor parte de ellas en revistas internacionales y a su vez es revisor de prestigiosas cabeceras como: The Lancet, Annals of Surgery, British Journal of Surgery.