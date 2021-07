Los británicos escapan de Ibiza para esquivar la cuarentena

Llegar a Gran Bretaña antes del lunes a las 4 de la mañana. Ese es el objetivo de cientos de británicos que están de vacaciones en Ibiza y que, al no tener la pauta de vacunación completa, buscan regresar a su país antes de esta fecha para evitar la cuarentena de 10 días fruto de que ese día Ibiza entra en la lista ámbar de Reino Unido.

Las colas en los centros sanitarios que realizan PCR son cada vez más largas y eso significa que quienes se hacen la prueba están a punto de abandonar la isla. Esta situación ha provocado también, según explica el MailOnline, que los precios de los vuelos desde la isla hacia Gran Bretaña hayan duplicado su precio.

Tal y como publica el rotativo británico, el vuelo de British Airways del sábado a media tarde que cubre la ruta Ibiza-Londres Heathrow tenía un precio de 134 euros. En dos horas ha subido a 257 euros, lo que supone un incremento del 92%. Lo mismo ocurre con los aviones que parten desde Mallorca o Menorca.

Paradójicamente, el mismo día en que Baleares entra en la la lista ámbar, Gran Bretaña da por concluidas la mayoría de las restricciones por el covid. De ahí que los británicos hayan bautizado al 19 de julio como 'Día de la Libertad'.

Los grande turoperadores no cancelan las vacaciones a Ibiza

TUI UK y Jet2 Holidays han declarado a MailOnline que no van a cancelar los viajes a Ibiza, Mallorca y Menorca, pero han criticado la repentina medida. Un portavoz de Jet2 Holidays ha asegurado: "Los clientes y las familias trabajadoras siguen siendo juzgados por un conjunto de reglas diferentes y más estrictas cuando se trata de tomar sus merecidas vacaciones. Viajar no es, y no debería ser, cosa de ricos y poderosos".

Una pareja no vacunada explicó a la prensa británica que a raíz de las nuevas medidas que implican la cuarentena van a cancelar su viaje a Ibiza para reunirse con sus nietos por primera vez desde que comenzó la pandemia.