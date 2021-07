Tras las malas noticias británicas -el Reino Unido ha vuelto a situar a Baleares en el semáforo ámbar- y holandesas -TUI ha cancelado los viajes a las islas desde los Países Bajos-, Alemania da un respiro al sector turístico insular.

El Gobierno federal alemán todavía considera que Baleares es una "zona de riesgo simple" y no una "zona de alta incidencia", según el Instituto Robert Koch, que actualiza los datos este viernes. Esto significa que, por el momento, no hay cambios en la normativa de viaje vigente entre Mallorca y Alemania a pesar de que el fuerte aumento en el número de casos de coronavirus en la isla había suscitado preocupación en el sector turístico, que temía que Baleares fuera declarada zona de alta incidencia.

Esta declaración hubiese supuesto cuarentena de diez para las personas no vacunadas al regresar a Alemania. Con la declaración de zona de riesgo simple, en la que se encuentra ahora Baleares, los no vacunados mayores de seis años deben hacerse una prueba PCR o test de antígenos antes de regresar al país para evitar la cuarentena. El resultado negativo debe presentarse antes de la salida del destino. Para los que acrediten que han pasado la enfermedad o estén vacunados con pauta completa no existe la obligación de hacerse ninguna prueba para regresar a su país.

Baleares, como toda España, fueron declaradas "zona de riesgo simple" la semana pasada. Con esa calificación, Alemania desaconseja formalmente los "viajes turísticos innecesarios" en "zonas de riesgo", pero no emite una advertencia de viaje. Desde entonces, se debe volver a completar un registro de entrada digital antes de la salida.

Todas las comunidades autónomas españolas se siguen considerando "áreas de riesgo simple", también Cataluña, que ahora registra la incidencia de 7 días más alta.

Las nuevas áreas de alta incidencia para el Instituto Robert Koch son Indonesia, Cuba y Libia.

Las regiones de Hovedstaden y las Islas Feroe en Dinamarca, toda Grecia, las Maldivas (anteriormente área de alta incidencia), Myanmar, Sri Lanka, Tailandia y los Países Bajos, con la excepción de las partes de ultramar de Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba y Curazao, se han agregado como áreas de riesgo .

Noruega, Suecia y las Comoras han salido de las advertencias.