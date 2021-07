Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, ha salido al paso de las críticas de la oposición con contundencia. Ha sido en el turno de réplica del debate de política general de la institución, donde la presidenta del Consell ha asegurado a sus oponentes: “Ninguno de ustedes está capacitado para gestionar y governar Mallorca, es muy triste tener una oposición que no esté a la altura y no presente ni una propuesta de futuro”.

La presidenta ha acusado al portavoz del PP, Llorenç Galmés, de “decir numerosas mentiras, confundir a la ciudadanía debido a que es incapaz de hacer propuestas”. En este sentido, Cladera se ha mostrado orgullosa de la gestión realizada y ha invitado a la oposición a salir a la calle a preguntar a las empresas que han recibido las ayudas de forma ágil si se les ha ayudado o no. En este sentido, la presidenta de Mallorca ha comparado las formas de hacer política del PP y las del Pacto: “En la anterior crisis la solución de Mariano Rajoy y de José Ramón Bauzá fueron los recortes y los despidos, nuestra apuesta ha sido la de poner ayudas al servicio de la gente. Temblaría como ciudadana si esta crisis la estuviera gestionado María Salom en el Consell, que acató todos los recortes que le ordenó Bauzá”.

Sobre la explotación sexual de menores tutelados, Cladera ha asegurado que la oposición “está utilizando a los menores para hacer demagogia partidista, hacer daño a la sociedad con el único objetivo de ganar una silla”. Ha reiterado de que en esta cuestión han sido “los más transparentes de España”. Sobre Sofía Alonso ha indicado que “no debe dimitir por haberse vacunado, ella trabaja con gente mayor y gracias a su trabajo y el del IMAS se ha conseguido que la pandemia afectara muy poco a las residencias de gente mayor”. La presidenta ha concluido su réplica al PP indicando que “Galmés se inventa los problemas debido a que no es capaz de aportar soluciones y me duele no tener una oposición que no esté a la altura”.

La presidenta ha recriminado a la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Camiña que realizara su intervención básicamente en castellano y que dedicara el 90% de su intervención a Madrid y a Pedro Sánchez: “Aterrice, esto es el Consell de Mallorca, parece que su discurso es para que lo escuche Inés Arrimadas y no los ciudadanos de Mallorca”, ha indicado la presidenta.