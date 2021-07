La Coordinadora de Interinos y Temporales de las Illes Balears de las administraciones públicas presentó públicamente ayer el vídeo de la campaña estatal que llevan a cabo para «mostrar su rechazo al acuerdo del Gobierno y los sindicatos «en contra de los/as trabajadores/as interinos/as y temporales». Denuncian que el Gobierno ha elegido la vía del Decreto-Ley (vía de urgencia para casos excepcionales), que exige que en el plazo máximo de 30 días esta norma sea publicada y convalidada en el Congreso de los Diputados por la mayoría.

Por este motivo lanzaron la campaña 15 razones votar no RDL Temporalidad AA.PP., que pretende dejar sin efecto este acuerdo, y con a través de la cual solicitan a los diputados del Congreso que no den el visto bueno a este decretazo. Para ello, enumeran un total de 15 motivos por los que los diputados deberían «votar no al decreto de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público» (EBEP), como, por ejemplo, que el decreto «incumple la normativa comunitaria prevalente sobre el derecho interno y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)» o que sería una «involución democrática y tramitación cuestionable».

La presentación del vídeo coincidió con la protesta de muchos de los afectados por el ‘decretazo’ mediante la pegada de carteles en las entradas de las sedes de los sindicatos que han apoyado el ‘Icetazo’, para mostrar su rechazo a una normativa «que vulnera gravemente sus derechos laborales, y que ha tenido amplio eco en las redes sociales». Así, aparecieron en las sedes de UGT, CCOO y CSIF en la noche del domingo carteles con la frase «Nos habéis vendido» pegados en sus puertas de acceso.