La Dirección General de Tráfico (DGT), con la participación de Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM), han puesto en marcha, un año más, la campaña de control de velocidad en las carreteras y vías urbanas de todo Baleares. Ésta, durará hasta el próximo domingo, 1 de julio.

La colaboración de ASPAYM consiste en acompañar a los agentes de tráfico durante los controles de alcohol y drogas, y ofrecerles a los conductores que estén realizando la prueba de alcoholemia, el testimonio de víctimas de accidente de tráfico. De esta manera se pretende concienciar sobre el peligro que conlleva conducir bajo los efectos de estupefacientes, o a gran velocidad ocasionando graves lesiones o la muerte.

"Una vez que sucede ya no hay vuelta atrás", afirma Ángel Vega, voluntario de la asociación, en silla de ruedas desde hace 31 años. Explica como las consecuencias de beber, correr o ir despistado en la carretera una vez que se tiene un accidente, "son para siempre". En el caso de Ángel, no se le diagnosticó la lesión medular hasta meses después de sufrir el accidente, ya que su aparición no fue instantánea. Añade que las personas que sufren lesiones medulares, lo hacen principalmente a causa de un accidente de coche. "La idea que se suele tener sobre nosotros es que somos personas en silla de rueda". Obviamente las utilizan para poder desplazarse, pero Ángel insiste en que "hay mucho más detrás", haciendo alusión al impacto psicológico que tiene en la persona y su entorno familiar una lesión de este calibre.

Francisca Ramis, Jefa provincial de Tráfico en las Islas Baleares, subraya la importancia de conducir a una velocidad "adecuada", ya que a más de 80 km/h es "prácticamente imposible" que un transeúnte sobreviva al impacto del choque. Y es que, yendo a 120km/h, un vehículo necesita para detenerse una distancia mayor que la de un campo de fútbol. "Sabemos positivamente que reduciendo la velocidad en 10 km/h, también disminuye el riesgo de sufrir un accidente un 10%", asegura Ramis. Gracias a la anterior campaña, se estima que tres de cada 100 vehículos controlados por radar reciben una sanción o multa por exceso de velocidad en las islas.