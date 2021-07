Larga vida a los turoperadores, la pandemia les hace más fuertes

En el verano 2021 ya resulta irremediable asociar en la misma frase turismo e incertidumbre cuando programar un viaje en la segunda temporada pandémica se ha convertido en un deporte de alto riesgo si no se cuenta con respaldo. Bastaría preguntárselo a cualquier turista alemán o británico que estos días planifique venir a Mallorca. El primero, sin saber si la próxima semana su gobierno habrá subido la alerta por covid en la isla y tendrá que hacer cuarentena a su vuelta, Al segundo le basta recordar el verano pasado cuando sus autoridades apenas dejaron pasar un suspiro entre quitar y luego volver a imponer el aislamiento. O las revisiones del semáforo de viajes británico, todo un pozo de sorpresas.

La declaración de Balears y el resto de España como zona de riesgo por parte de Berlín por el incremento de los contagios siembra más incertezas sobre esta campaña de verano. Fuentes del sector advierten que podemos estar ante «el principio de otras cosas» que se decreten desde el Gobierno Merkel y se traduzcan en «mayores restricciones» para los viajeros si continúa subiendo la incidencia de covid en el archipiélago. Sin embargo, de momento sigue su curso la recuperación del tráfico aéreo.

Con la crisis de confianza instalada en la industria de los viajes cobra más relevancia «el valor añadido del paquete turístico», sostiene Livesey. Con él coincide Ginés Martínez, consejero delegado de Jumbo Tours. Asegura que es «indiscutible» la fortaleza de la turoperación que fleta un avión o un vuelo chárter, garantiza estándares de calidad en los aeropuertos, da garantías en los hoteles y asistencia en los servicios en los destinos.

Martínez, que forma parte de los comités ejecutivos del grupo italiano Alpitour, su compañía matriz, y del lobby Exceltur, también señala la otra gran tendencia del sector; la venta directa, porque el cliente necesita hacer muchas preguntas, sobre todo en tiempos de pandemia.

De la mano del receptivo Jumbo Tours ha vuelto a Balears este julio easyJet Holidays, el turoperador de la low cost británica al que brinda servicio. Se había relanzado justo antes de la pandemia con «buenas perspectivas», pero tuvo que frenar su actividad por la crisis, a pesar de que el verano pasado hizo un intento, en vano, de arrancar de nuevo en el archipiélago. «Es muy buena noticia que una compañía como easyJet retome su actividad, se trata de una apuesta por la estabilidad». Hasta el 31 de octubre ha programado 3.000 vuelos a Mallorca (1.200 desde el Reino Unido), lo que suponen 550.000 plazas aéreas.

«La venta directa, más rentable para el hotelero, le resulta muy cara» porque cuesta mucho posicionar un establecimiento a través de su web y plataformas como Booking le cobran hasta un 24 % a un hotel pequeño, explica Tolo Deyà, vicedecano de Turismo de la UIB. Por ello «ningún hotel ha prescindido» de los TTOO, además de las ventajas que supone para el turista viajar con paquete. Si bien es cierto que cada vez más viajeros optan por contratar seguro y con la crisis se ha impuesto otra tendencia en las reservas: no se cobran gastos de cancelación.

Al respecto, cabe señalar que con el nuevo estatus de Balears como zona de riesgo para Alemania se desaconseja viajar, pero no hay «advertencia» de no hacerlo, por tanto los TTOO no están obligados a aceptar anulaciones gratuitas por parte de sus clientes, según fuentes del sector en Berlín.

«Llevamos años escuchando que con internet y la venta directa la intermediación va a desaparecer, pero la realidad muestra que actualmente hay más intermediarios que nunca», acota Jorge Velasco, profesor asociado del Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, especialista en Intermediación Turística y con una amplia experiencia en el sector. TTOO, agencias, bancos de camas, gestores de big data, OTA (agencias online).... y sigue enumerando. «Van a resistir mejor la recuperación que otros operadores más vulnerables», opina Velasco.