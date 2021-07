Por sus grandes potencialidades el hidrógeno se considera un elemento clave para la transición de una economía basada en los combustibles fósiles hacia un modelo descarbonizado y autóctono, de ahí la apuesta por su promoción en la Comunidad Europea tanto en el recientemente aprobado Pacto Verde Europeo como en su desarrollo material a través de los fondos Next Generation, necesarios para su rápida implantación.

Tal y como explica Fausto Oviedo, asesor energético, «hablar del hidrógeno es hacerlo de un producto energético abundante, eficiente, no tóxico y que además no genera gases de efecto invernadero y que posee aplicaciones directas tanto para el transporte como para el sector industrial». Según el experto, el hidrógeno se presenta como una gran oportunidad para la política energética nacional. Según apunta Oviedo, una de las iniciativas autonómicas de desarrollo de plantas de generación de hidrógeno verde más relevantes es la proyectada en Lloseta «por su peculiar integración dentro de un ámbito y un sistema eléctrico insulares, lo que permite una notable maximización de todos sus usos potenciales, colaborando en la consecución de del objetivo balear islas 100% renovables y reforzando también las políticas de movilidad sostenible no sólo terrestre sino también para sectores tan sensibles como el transporte aéreo y marítimo, esenciales para nuestro desarrollo sostenible», argumenta Oviedo.

El Club Diario de Mallorca acogerá el próximo 13 de julio a las 12:00 horas el evento titulado Descarbonizar con hidrógeno verde. Mallorca, un referente en Europa que podrá seguirse vía streaming previa inscripción.

En la mesa redonda, moderada por Fausto Oviedo, participarán Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Govern; Vicente J. Canals, UIB; Chema Muñoz, alcalde de Lloseta; Francesc Dalmau, Presidente de la EMT; Antón Martínez, Enagas; Belén Linares, Acciona; Francesc Antich, presidente Autoridad Portuaria.

El programa ‘Descarbonizar con hidrógeno verde. Mallorca, un referente en Europa’ CLUB DIARIO DE MALLORCA | MARTES, 13 DE JULIO A LAS 12 H | ‘STREAMING’ INTERVENEN: Juan Pedro Yllanes: VICEPRESIDENTE DEL GOVERN Vicente J. Canals: UIB Chema Muñoz: ALCALDE DE LLOSETA Francesc Dalmau: PRESIDENTE DE LA EMT Antón Martínez: Enagas Belén Linares: ACCIONA Francesc Antich: PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA Modera el debate: Fausto Oviedo: ASESOR ENERGÉTICO

Inscripciones:

www.club.diariodemallorca.es