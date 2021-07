No hay hueco ni para un alfiler. Las cosas se van acumulando y en casa ya no hay espacio para guardar más juguetes, muebles, bicicletas o esas cajas que rebosan de historias con valor sentimental. Casi lo mismo que pasa en el local de empresa, donde los distintos materiales o parte del stock empiezan a ser demasiados. Alquilar trasteros en Mallorca es la solución más común para guardar todo en un lugar, la opción principal de quienes buscan un techo para sus utensilios. La empresa Necesito un trastero, que acaba de aterrizar en la isla, ofrece miles y miles de metros para dar hueco a esta falta de espacio.

Se acabaron los problemas de espacio para los particulares y las compañías. La empresa líder en el sector de los trasteros llega a Mallorca con los mejores precios y con dos delegaciones, que suman más de 1.000 de metros cuadrados. Una de ellas está ubicada en Es Rafal Vell y la otra en la zona de Son Cotoner.

Alquilar trasteros en Mallorca

La empresa Necesito un Trastero se estrena en la isla tras contar con presencia en otras localidades de Baleares, con sedes en Menorca y en Ibiza. Uno de los almacenes con los que se estrena en Mallorca está en Es Rafal Vell, mientras que el otro está ubicado en la zona de Son Cotoner.

La marca suma a nivel nacional 76 franquicias, un número récord en el sector, y se convierte en la única empresa presente en las Islas Baleares.

Esta semana inauguran el centro de Es Rafal Vell, situado en la calle Josep Zaforteza i Musoles, número 20. La delegación de alquiler de trasteros en Palma de Mallorca ofrece una amplia variedad de espacios para todo tipo de necesidades, con trasteros desde 2 metros cuadrados en adelante.

Ventajas de alquilar trasteros de Palma de Mallorca

Esta nueva delegación situada en Es Rafa Vell, por ejemplo, cuenta con todas las comodidades, tanto para depositar los objetos como para acceder a ellos después: parking propio, los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, y seguro incluido en el precio. Además de ser accesible las 24 horas del día, 365 días al año, y estar a menos de 15 minutos del centro de Palma.

Es la opción ideal para vecinos que busquen unos metros extra en casa. Se pueden conseguir por un precio mensual bastante económico, por debajo del que puede pensar alguien que no conozca las condiciones de la entidad. Las empresas, por otro lado, ganan un socio logístico fundamental con esta opción.

Una de las ventajas más destacadas que ofrece Necesito un Trastero, dedicada al self storage, es que no es resulta necesario dejar fianza ni anticipos. De esta manera, los clientes pueden contratar solo el tiempo que necesiten guardar sus cosas, sin mayor compromiso. Estos trasteros de Mallorca son totalmente privados y seguros.

Ahora, con motivo de la apertura, la empresa ofrece una promoción de lanzamiento para todo este mes de julio. Puedes informarte sin compromiso contactando directamente con la entidad, llamando al teléfono gratuito 900 811 646 o visitando la web www.necesitountrastero.es.

Necesito un Trastero ofrece la solución ideal para aquellos que necesiten ganar algo de espacio. Desde vecinos que quieran ganar unos metros extra en sus casas como empresas, comerciales y autónomos que necesiten un espacio totalmente seguro donde guardar sus herramientas de trabajo, stocks o archivadores.