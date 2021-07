Para esto ganamos una guerra | Por Matías Vallés

Las cifras de contagios no han aguantado ni una semana de campaña turística, pero nadie debe esperar a que un epidemiólogo improvisado asuma sus responsabilidades. Al contrario, se ha pasado de exagerar treinta casos diarios a meter cuatrocientos nuevos enfermos debajo de la alfombra.

Las medidas cosméticas, como cerrar discotecas pero abrir los pubs en una isla a la que nadie viaja para bailar, no ocultan la exigencia de que los residentes reciban en invierno el mismo trato deferente que los visitantes extranjeros en verano. Un mallorquín que no vive del turismo (¿de qué viven en Aragón, más rica que Mallorca?) posee los mismos derechos que un turista, o que un empresario turístico. Porque el drama no consiste en que se tenga que frenar la desescalada para combatir el botellón, sino en preguntarse cómo van a frenar una pandemia las autoridades incapaces de atajar un vulgar botellón.