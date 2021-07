El presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, ha negado esta mañana rotundamente que el vertedero de Son Reus, clausurado en 2008, contamine el acuífero sobre el que se asienta con nueve metales pesados, tal como se desprende de un informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que fue encargado por la compañía municipal en 2015 y entregado en 2019.

Asimismo, Perpinyà ha negado que este informe se haya escondido ya que tiene conocimiento de su contenido, al igual que de las analíticas que se están realizando cada tres meses tanto por parte de Emaya como por otras empresas especializadas contratadas, una comisión de seguimiento integrada por técnicos del Govern, el Consell de Mallorca, Emaya y la empresa Tirme.

Perpinya ha manifestado que, desde que se produjo la clausura del vertedero en 2008, que era utilizado para el depósito de todos las basuras de Mallorca, la empresa municipal se hizo cargo de su mantenimiento. Se realizaron una serie de obras para su sellado seguro, con la instalación de una cubierta impermeabilizada, además de una compleja red para la recogida de lixiviados con la correspondiente depuradora.

Como empresa gestora del mantenimiento de estas instalaciones se realizan trimestralmente (la legislación vigente obliga a realizarlos cada seis) muestreos y análisis en distintos puntos del subsuelo y ninguno de ellos ha dado como resultado la presencia de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas.

Con el fin de dar una mayor seguridad, la empresa municipal encargó en 2015 al IGME un estudio más detallado del acuífero incluyendo más puntos de control y más analíticas. Este encargo se entregó a Emaya en 1019. Si bien Perpinyà no ha querido entrar a valora la totalidad del informe, que consta de más de 600 páginas y es "sumamente complejo y técnico", ha manifestado que dede la empresa municipal "no estamos en absoluto conformes con sus conclusiones, entre otras cosas, porque no son coherentes con el propio estudio".

Igualmente, Perpinyà ha negado que ningún cargo o empleado de Emaya sea investigado en el procedimiento abierto hace años por el juzgado número doce, en fase de diligencias previas, y ha manifestado que la empresa, de forma voluntaria, se ha personado en el procedimiento y ha puesto a disposición del juzgado toda la información de la que disponen.