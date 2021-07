El cónsul británico en Palmanova: Este verano “viajar es diferente” y sigue la lucha contra los excesos

Milen, junto con el conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, y el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, han destacado tanto la importancia del mercado británico para las islas como su intención de “desterrar” el turismo de excesos. Para Negueruela, el lanzamiento de la campaña que se desarrolla en las redes sociales “demuestra la sintonía entre los dos archipiélagos”, con un presupuesto de 30.000 euros que comparten las dos administraciones.

“Podemos presentar esta campaña conjunta porque ya estamos abiertos” al turismo británico, ha destacado el conseller y en el contexto de la crisis sanitaria todavía es más “esencial” erradicar los excesos cuando ya se está recuperando “la normalidad”.

“Las Islas Baleares han sido durante mucho tiempo un destino favorito para los turistas británicos. Lugares como Magaluf y San Antoni, entre otros, son muy populares entre los jóvenes visitantes británicos, pero, por supuesto, los viajes son diferentes este año”, ha declarado Milen.

Por su parte, Alfonso Rodríguez ha repasado la importancia del mercado británico en Calvià. Si antes de la pandemia este destino alcanzó 9 millones de estancias y recibió la visita de 1,5 millones de turistas, el 45 % correspondieron al Reino Unido. De ahí la importancia de “ofrecer la imagen de un destino seguro”, ha insistido el socialista, que es lo que ha permitido a Baleares estar dentro del semáforo verde de viajes británico.

Desde ayer miércoles, los consulados británicos en Palma e Ibiza y el Govern han lanzado "Stick with your mates" (“Quédate con tus amigos”) para animar a los jóvenes veraneantes británicos a “quedarse con sus amigos” y de este modo tener unas vacaciones para recordar y no para olvidar, señala la Embajada británica en España en una nota de prensa. Se anima a los turistas a seguir las recomendaciones del ministerio británico de Asuntos Exteriores para informarse sobre los requisitos de entrada en España y para comprender y cumplir las restricciones locales por el coronavirus.

En 2018, “las caídas desde balcones fueron un problema particular en Magaluf y San Antoni”, con 17 accidentes graves y hospitalizaciones, repasa la embajada. La gran mayoría de los incidentes ocurrieron cuando los jóvenes estaban solos, después de haberse separado de su grupo de amigos. Por ello en 2019 comenzó la campaña, proporcionando a los jóvenes consejos y sugerencias sobre cómo cuidarse unos a otros durante las vacaciones y contribuir a evitar accidentes y lesiones. Ese verano hubo un descenso del 61% en las caídas graves y del 50% en los fallecimientos respecto a 2018, y la campaña tuvo un impacto significativo en el público objetivo: un 60% de aquellos que recordaban el contenido del vídeo de la campaña dijeron que les “había hecho pensar” o que “hicieron algo diferente como resultado”.