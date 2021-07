Yo soy una madre de esas a las que con total arbitrariedad Olga Pereda, en su artículo Los niñatos de Mallorca y sus hipermadres denomina “hipermadre”, porque mi hijo, al que denomina irrespetuosamente “niñato”, ha sido utilizado por el gobierno balear para enmascarar la absoluta negligencia de unas autoridades que han permitido la llegada de extranjeros sin PCR y el incumplimiento de medidas en conciertos y fiestas multitudinarias. Ante las consecuencias de ello se publica un decreto donde arbitrariamente consideran contactos estrechos a jóvenes que solo estaban haciendo lo que se les ha permitido.

Pues bien, les informo de que mi hijo llegó a la isla de Mallorca con una PCR negativa realizada 48 horas antes, gestionada y condicionada por la agencia de viajes 'Tu fin de curso', y realizó actividades al aire libre con su grupo. Sin embargo, fueron confinados en su hotel el domingo, custodiados por la Policía. Ese mismo día fueron obligados a ir al 'hotel covid' con la falsa promesa de que se les haría una PCR y, si era negativa, volverían a su hotel.

Llegan a dicho hotel y, sin realizarle prueba ninguna, a mi hijo y a su compañero los instalaron en una habitación colindante con las de los huéspedes positivos. No les hacen la prueba hasta 30 horas después de mis llamadas, no para que mi hijo no sufra, sino para corroborar que no estaban en ninguna lista para realizarle pruebas. Mi hijo es notificado positivo y debe permanecer en cuarentena 12 días.

Acerca del decreto, no es derogado por “hipermadres”, sino por la Justicia. La única “hiperprotección“ que han tenido es la “autoprotección", y las únicas llamadas nuestras han sido para defenderlos de una privación de libertad arbitraria y desproporcionada, y por eso solicito el 'habeas corpus'; no para que mi hijo no sufra, aunque no dude que mi hijo ha sufrido y sigue sufriendo la soledad de estar enfermo lejos de su familia, por si le sirve de consuelo. Y siento decirle que estoy “hiperorgullosa" de mi hijo porque en esta dura situación me ha demostrado su madurez.