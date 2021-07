Cap agressió sense resposta. Palma ha estat un clam reclamant #JusticiaperaSamuel i el deure que tenim ara com a societat és treballar per unes illes i un país lliure d'LGTBIfòbia. Li ho devem a Samuel i a totes les víctimes de l'odi i la intolerància per ser com volen ser. pic.twitter.com/YqtxLtuZWA