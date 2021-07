Ese virus del que usted me habla | Por Matías Vallés

Bárcenas pasó de todopoderoso pagador de sobresueldos en negro a «ese señor del que usted me habla». Con seiscientos contagios en apenas dos días, la pandemia salta a «ese virus del que usted me habla» en la dialéctica del Govern. Armengol dijo en el Parlament que ir a la cola de la vacunación no era tan importante, porque la clave era «la baja incidencia acumulada». Ahora que los contagios se han disparado, se corrige esta semana que lo fundamental es la ocupación hospitalaria. Más adelante se añadirá que ya no hay tantos muertos, y así sucesivamente.

Ayuso deja de ser una irresponsable que impedía la llegada de británicos a Mallorca, sino una inspiración y un modelo a seguir. Ya no hay que salvar vidas, objetivo quizás desmedido para las potencialidades de un Govern, se trata de recaudar a cualquier precio. De ahí el patrocinio autonómico del turismo de contagios. La pandemia recupera en Mallorca el status de gripe que alcanzó de modo efímero a principios de 2020.

Para los convencidos de que la parálisis impuesta por el propio Govern era la muerte en vida, el tránsito al ultraliberalismo será bienvenido, siempre que no se aproveche el otoño para volver a torturar a los nativos con el señuelo de una falsa recuperación sanitaria. El portavoz presume de que el 87 por ciento de los nuevos enfermos no estaban vacunados. O sea, que el trece por ciento lo estaban, y el contagio de cuarenta vacunados diarios pone en cuestión la efectividad de la inmunización.