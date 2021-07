Magaluf: «esperanza y miedo» ante el regreso del turismo británico

Magaluf está triste, pero confía en levantar su ánimo y sus negocios y que se reactive la economía local. Los hoteles van abriendo poco a poco. Este es el primer fin de semana que Balears está en la lista verde británica de zonas seguras para viajar, después de que el pasado miércoles Londres sacara a las islas del semáforo ámbar. Los primeros turistas británicos, tras meses de duras restricciones y libres por ahora de tener que hacer cuarentena a su vuelta, empiezan a llegar.

«Desde hace dos días se va notando», continúa Víctor, que como buen relaciones públicas aprovecha para vender las bondades del Bondi Beach. «Nosotros estamos dentro del nuevo concepto de Magaluf», explica. «Mañana abre el Sol Wave House, de Meliá, y los clientes podrán usar la piscina de olas».

Meliá, la cadena con mayor presencia en Magaluf, ya tiene cinco de sus diez hoteles en marcha. El Sol Katmandú abrió el jueves y el Innside Calvia Beach lo hará la próxima semana; su piscina colgante ya está disponible. Es el turismo nacional sobre todo el que empuja los abiertos, señala Belén Sanmartín, directora de Operaciones en Calviá de la compañía.

Sanmartín da cuenta de la especialización por mercados que tienen los hoteles que supervisa. Al turista ruso no se le espera, su vacuna «no está entre las reconocidas». Y certifica la tendencia actual: las estancias se acortan y las reservas de último minuto arrasan.

La montaña rusa en que se ha convertido la industria turística, a tenor de las olas de la pandemia y las restricciones a la movilidad que la acompañan, ha llevado a que se abran hoteles «en muy poco tiempo, has de ser ágil».

Sin trabajadores eventuales

Otro contratiempo de esta temporada 2021 es que «cuesta conseguir trabajadores. Mucha gente se ha ido a la península y se han incorporado a otro sectores». Se refiere a las plantillas eventuales, las más perjudicadas por la pandemia que con el parón turístico se han quedado a verlas venir.

Los dos grandes cuestiones que preocupan sobremanera es si las islas seguirán en el semáforo verde, mientras los casos de covid están otra vez en alza, sumado a que el turismo de excesos se pueda desatar en el destino que a pesar de su continúa transformación lo lleva aún pegado a su nombre. «Esas noticias de gente joven no nos benefician», replica Sanmartín en alusión al megabrote de los estudiantes peninsulares en viaje de estudios. Aboga porque «volvamos a los mensajes de seguridad», como seguros y felices se deben sentir el grupo de turistas que la gozan en una sesión deportiva en la piscina del Meliá Calvia Beach.

«No hemos bajado las tarifas, son las mismas de 2019. Esperamos no recibir ese tipo de turismo», añade la directiva de Meliá y tesorera de la asociación hotelera de Magaluf. Confía en que alcancen entre un 50 y un 60 % de ocupación este verano.

Momentum Plaza, en la avenida Olivera, está vacía. Tania Navarro, camarera de Rivareno Gelato, celebra que hasta octubre tiene trabajo. «A mis amigos de los hoteles les van llamando, hasta septiembre». No está tan claro, pues, que se vaya a conseguir alargar la temporada. Tania cree que venir de vacaciones y «ver todo cerrado no motiva». Sin embargo, Carl Saye, está eufórico. Llegó el jueves a Mallorca con su mujer y sus dos hijos a pasar sus vacaciones en su apartamento de Magaluf. «Necesitaba salir» confiesa, después del «estrés» de todo estos meses atrás y de que el verano pasado no pudo. venir «En el aeropuerto —otro escollo estresante a superar en la nueva realidad— fue todo bien y me siento más seguro aquí que en el Reino Unido», asegura. Un par de jóvenes británicos cruzan hacia la playa. Al sentir una cámara que les enfoca posan con gracia al grito de «¡Newcastle!». Es su primer día en la isla. Mientras Tom y Lisa, él técnico de ambulancias y ella enfermera, están pasando el día en Magaluf y dan un paseo en bicicleta. Están alojados en Palma y este es el quinto día de su semana de vacaciones. Sin muchas ganas de hablar del hospital en el que trabajan solo dicen una cosa: «Nos sentimos 100 % seguros aquí». Ojalá eso mismo piensen los ministros de Boris Johnson.

Dakota’s, tienda de ropa y complementos, de Bruno Trolese, mallorquín de ascendencia italiana, el verano pasado estuvo cerrada. Su dueño lamenta que la reactivación turística «va muy despacio. Hay poco hotel abierto y dependemos de ellos y todo el mundo tiene miedo de que volvamos a la lista ámbar. Otro año así no lo aguanta nadie».

El propietario del hotel Samos, el alemán Cristoph Gräwert, dice que se palpa «esperanza y miedo» en un día en el que su establecimiento estaba «más animado. Hoy (por ayer) se nota que ha cambiado, pero según se acerque la el 19 de julio», fecha de revisión del semáforo británico, «las reservas se van a parar». La incidencia de covid sube en Mallorca, el resto del país, Portugal y Reino Unido», repasa. Mientras tanto, un bus de Jet2 pasa por la carretera.