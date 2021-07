La segunda edición del Autocine Mallorca arranca este viernes con nuevos taquillazos al aire libre y en tu coche para vivir una experiencia como en las películas de Hollywood. La primera edición se estrenó a finales del pasado mes de mayo con la película Wonder Woman: 1948. Se estrena de nuevo en mismo lugar y con las mismas comodidades pero con una cartelera completamente nueva y con un precio de 8 euros por persona.

Las entradas al autocine, ubicado en la calle Carrer Marie Behen, 8 de Palma, se podrán adquirir a través de la página web de Cineciutat, cuyo precio será de 8 euros por persona y gratis para menores de 5 años y se permite hasta un máximo de cuatro personas por coche.

Viernes 2 de julio - 21:30h - Godzilla vs Kong

113min, 2021, Dir. Adam Wingard / Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad.

Sábado 3 de julio - 21:30h - Padre no hay más que uno 2

96min, 2020, Dir. Santiago Segura / Con el triunfo de la asistente virtual 'Conchi', Javier (Santiago Segura) se ha convertido en líder del chat de madres y todo marcha sobre ruedas. Parece tenerlo todo bajo control, pero la noticia inesperada de la llegada de un nuevo bebé lo pone todo patas arriba. Y para rematar, llegará la suegra.

Domingo 4 de julio - 21:30h - Un pequeño contratiempo

90min, 2021, Dir Josh Lawson / Teddy se despierta la mañana después de su boda para descubrir que ha saltado un año en el tiempo, hasta su primer aniversario. Su esposa Leanne está ahora muy embarazada, con un año completo de matrimonio a sus espaldas que él no recuerda haber vivido. Atrapado en un ciclo de saltos temporales, Teddy se enfrenta a una carrera contra el tiempo mientras su vida se desmorona a su alrededor.

Lunes 5 de julio - 21:30h - Joker

Premio Oscar a Mejor Actor y Mejor Banda Sonora Original de 2020 / 121min, 2019, Dir Todd Phillips / Arthur Fleck (Phoenix) vive en Gotham con su madre, y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es actuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que le ignora.

Martes 6 de julio - 21:30h - Greenland: El último refugio

119min, 2020, Dir Ric Roman Waugh / Cuando el mundo es consciente de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la Tierra y aniquilar todo rastro de vida, los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más imponentes peligros de la naturaleza, lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran la forma de sobrevivir.

Miércoles 7 de julio - 21:30h - Wonder Woman 1984

151min, 2020, Dir Patty Jenkins / En 1984, en plena Guerra Fría, Diana Prince, conocida como Wonder Woman, se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Barbara Minerva / Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas.

Jueves 8 de julio - 21:30h - Nomadland

Premio Oscar a Mejor DIrector y Mejor Actriz de 2021 / 108min, 2020, Dir Chloé Zhao / Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna.

Viernes 9 de julio - 21:30h - Ha nacido una estrella

Premio Oscar a Mejor Canción Original de 2019 / 135min, 2018, Dir Bradley Cooper / Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina.

Sábado 10 de julio - 21:30h - Cruella

134min, 2021, Dir Craig Gillespie / Londres, años 70. Decidida a convertirse en una exitosa diseñadora de moda, una joven y creativa estafadora llamada Estella (Emma Stone) se asocia con un par de ladrones para sobrevivir en las calles de la capital británica. Pero cuando su talento para la moda llama la atención de la legendaria diseñadora, la Baronesa von Hellman (Emma Thompson), Estella cambia el rumbo de su vida hasta que una serie de acontecimientos la llevan a asumir su lado malvado y a convertirse en la estridente y vengativa 'Cruella'

Domingo 11 de julio - 21:30h - Jumanji: Siguiente Nivel

123min, 2019, Jake Kasdan / En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

Lunes 12 de julio - 21:30h - Bad Boys for life

123min, 2020, Dir Bilall Fallah & Adil El Arbi / En esta tercera entrega de la franquicia, los policías Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) vuelven a patrullar juntos para intentar derrotar a Armando Armas (Jacob Scipio), el líder de un cartel de drogas mexicano en Miami.

Martes 13 de julio - 21:30h - Érase una vez en... Hollywood

Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto y Mejor Diseño de Producción de 2020 / 165min, 2019, Dir Quentin Tarantino / Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble. La vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood, y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.

Miércoles 14 de julio - 21:30h - Evolution Mallorca International Film Festival Cortometrajes

A punto de celebrar la 10° edición de Evolution Mallorca International Film Festival presentamos una selección de siete cortometrajes ganadores "MADE IN BALEARES"

Foley Artist, 18min, Dir. Toni Bestard Woody & Woody, 12min, Dir. Jaume Carrió Playboys, 8min, Dir Roxanne Paisan Dona, 19min, Dir Marga Melia Llengua amb tàperes, 15min, Dir David Mataró Kyoko, 20min, Dir, Marcos Cabotá & Joan Bover Entrar en el Armario, 5min, Dir. Vicka Duran

Jueves 15 de julio - 21:30h - La La Land

Premio Oscar a Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía de 2017 / 127min, 2016, Dir Damien Chazelle / Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.

Viernes 16 de julio - 21:30h - Nightlife

111min, 2020, Simon Verhoeven / Milo ist ein Barkeeper, der ein Leben mit endlosen Partys und Nächten führt. Eines Tages führt ihn eine Reihe von Zufällen dazu, Sunny, die Frau seiner Träume, zu treffen, und die beiden einigen sich auf ein Date. Doch die Nacht, die alles zu bieten hatte, um romantisch zu sein, wird zum Chaos, als Milos Freund Renzo mit der gesamten Berliner Unterwelt im Rücken aus dem Nichts auftaucht.

Milo is a bartender who lives a life of endless parties and nights. One day, a series of coincidences lead him to meet Sunny, the woman of his dreams, and the two agree on a date. But the night that had everything to be romantic turns into chaos when Milo's friend Renzo appears out of nowhere with the entire Berlin underworld behind him.

Sábado 17 de julio - 21:30h - Tenet

Premio Oscar a Mejores Efectos Visuales de 2021 / 150min, 2020, Dir Christopher Nolan / Armado con tan solo una palabra –Tenet– el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal.

Las recomendaciones principales son llegar una hora antes de la proyección para poder aparcar y acomodarse, además de contar con baños, palomitas y bebidas. La radio del coche debe sintonizarse en el 100.4 FM para poder escuchar la película, en el caso de no poder hacerlo, ofrecen radios portátiles.

