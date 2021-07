La magistrada del juzgado de lo contencioso número 3 de Palma tumbó ayer tarde el confinamiento masivo de los estudiantes acordado por el Govern, justificado por razones sanitarias, con el que pretendía hacer frente al contagio masivo que se produjo entre los estudiantes que viajaron a Mallorca para celebrar el fin de curso. Y lo anula porque interpreta que la decisión política no es proporcional, pero sobre todo porque el Govern no ha demostrado que los jóvenes que no están contagiados han podido estar en contacto directo en algún momento con los chicos que sí han contraído la enfermedad.

Esta resolución judicial coincide con el criterio manifestado por la fiscalía, que ya puso en duda que este confinamiento global fuera legal.

La jueza solo autoriza al Govern a que mantenga el confinamiento obligatorio con los jóvenes que han dado positivo en el test PCR, que son un total de 74. A los otros 175 estudiantes, que no han dado positivo en las pruebas que se les ha realizado, no se les puede obligar a que cumplan la cuarentena en el hotel, con la prohibición de que no puedan abandonar el edificio ni socializar con otras personas.

En su resolución también cuestiona la magistrada que a los cinco adolescentes que se han negado a someterse a las pruebas de contagio se les pueda obligar a realizar este test en contra de su voluntad. Y, por tanto, estos cinco estudiantes pueden salir cuando quieran del hotel, sin saber si están o no contagiados porque se han negado a que se compruebe si han tenido contacto con el virus.

La magistrada hace varias referencias a las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, en las que se ha fijado las limitaciones que tienen las comunidades autónomas para limitar derechos fundamentales, apelando a razones de salud públicas. El Supremo consideró que estas decisiones políticas se debían guiar por el principio de proporcionalidad, que la jueza en este caso, coincidiendo con la fiscalía, no se daba porque no se ha demostrado que todos los jóvenes han tenido algún tipo de contacto con los estudiantes positivos.

La jueza no aprueba que el Govern actuara, ordenando este confinamiento, siguiendo únicamente el criterio del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que recomendó que todos los alumnos que viajaron a Mallorca «fueran considerados contactos estrechos», sin comprobar si en algún momento sí tuvieron algún tipo de relación directa con los contagiados. Como tampoco entiende la jueza que estas mismas medidas sanitarias no se hayan aplicado a los trabajadores de los hoteles donde estaban los jóvenes ni al resto de clientes. Esta decisión judicial puede ser recurrida.