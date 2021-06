"No me podéis detener". Los dos jóvenes de Córdoba que se fugaron ayer del Hotel covid Palma Bellver donde estaban confinados se enfrentaron a los guardias de seguridad en la recepción para poder marcharse.

Así se puede observar en un vídeo colgado en las redes sociales, donde maletas en mano, los estudiantes pedían que les dejaran pasar: "nos estáis reteniendo", declaraban.

Por otro lado, los trabajadores de seguridad indicaron que "no os estamos reteniendo, vosotros estáis en cuarentena".

Llegada de la policía

Ante esta situación, la directora del propio hotel que estaba presente les explicó que no iban a salir hasta que llegara la Policía: "no vamos a estar discutiendo todo el rato, ahora os sentáis aquí tranquilos hasta que llegue la Policía. Ellos os podrán decir si os podéis ir o no".

Finalmente, los jóvenes abandonaron el hotel covid y fuera les esperaba una mujer que les acompañaría durante la salida del alojamiento. Uno de estos jóvenes ha vuelto al Palma Bellver durante esta mañana y el otro se encuentra bajo la supervisión de un tutor en la isla.

Altercados

Durante toda la pasada noche se vivieron varios episodios y altercados en este hotel, con varios vecinos quejándose de las fiestas y el ruido entre los adolescentes. De hecho, también denunciaron que estaban recibiendo alcohol por varios medios.